Dana Nălbaru: A trecut printr-o operație destul de grea, am trecut printr-un moment în care am crezut că o să-l pierdem

Cu ajutorul credinței, artista a trecut peste multe clipe dificile din viața sa. Atunci când fiul său a avut probleme, Dumnezeu a fost cel care a ajutat-o.

Dana Nălbaru a ales, în urmă cu mai mulți ani, calea credinței și s-a pocăit. În urmă cu un an, fiul ei, Kadri, a avut grave probleme de sănătate, iar artista s-a rugat intens pentru ca micuțul să depășească cu bine intervenția chirurgicală la care a fost supus.

,,Când băiețelul meu s-a îmbolnăvit, anul trecut, în ianuarie, și a trecut printr-o operație destul de grea, am trecut printr-un moment în care am crezut că o să-l pierdem. Nu am fost disperată, am avut cu adevărat credință că lucrurile vor fi bine.

M-am pus pe genunchi și m-am rugat. Și am știut că el va fi bine, pentru că atunci Domnul a vorbit. Una este să crezi și altă este să te încrezi în Dumnezeu”, a mărturisit Dana Nălbaru, în podcastul lui Mihai Morar.

Cei doi artiști își cresc copiii în spiritul unor valori precum dragostea, empatia și libertatea

,,Nu-i oblig pe copiii mei să facă nimic. Copiii mei nu au fost obligați nici să meargă la școală. Ei învață liber. Nu oblig pe nimeni să creadă ce cred eu sau să facă ce fac eu. Sper că doar prin faptele mele sau prin cuvintele mele, copiii mei sau prietenii mei vor schimba ceva în viața lor ca să fie la fel de liniștiți. Mi-aș dori ca toată lumea să înțeleagă ce am înțeles eu”, a mai spus artista.

Sofia și Kadri sunt copiii naturali ai cuplului, iar Roxana este fetița pe care cei doi au adoptat-o. Băiatul Danei și al lui Dragoș Bucur este un copil supradotat, iar cei doi au ales ca el să învețe acasă, fiind mult mai avansat decât ceilalți copii de vârsta lui.

Kadri este un copil foarte inteligent, care are credință în Dumnezeu

Băiețelul meu este deosebit. Sunt fericită că mi l-a dat Dumnezeu și învăț mereu lucruri de la el. Toți copiii mei sunt diferiți, Sofia, Roxana, Kadri. Fiecare are ceva special, dar Kadri, fiind atât de inteligent, este o provocare.

,,Mereu vrea să învețe ceva nou și atunci ne provoacă și pe mine, și pe Dragoș. Știe fizică, chimie. E un copil tare de tot”, a mai spus soția lui Dragoș Bucur.

La 7 ani, Kadri știe fizică și chimie, are sute de cărți citite și se pregătește deja pentru admiterea la facultate, după cum a mărturisit mama lui. Și el a moștenit dragostea pentru Dumnezeu de la mama sa și se roagă împreună cu ea.

,,Copiii mei, cel puțin băiețelul meu, se roagă alături de mine în fiecare seară. A fost decizia lui. Niciodată nu i-am spus să facă ceva. A văzut la mine și a venit lângă mine. Se roagă în gând așa cum știe el și îmi pune întrebări când vrea să știe ceva”, a încheiat Dana Nălbaru.