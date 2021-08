Dan Puric are o previziune sumbră asupra viitorului Europei, dar și al României. Potrivit acestuia, impunerea vaccinării obligatorii, bligativitatea educaţiei sexuale şi aderarea în masă la ideologia LGBT reprezintă un atac asupra libertăților şi drepturilor cetăţeneşti.

Totodată, acesta se întreabă cine va fi tras la răspundere în cazul în care în următorii ani, vaccinul anti-covid va avea efecte adverse grave. Dan Puric susține că fiecare cetățean are dreptul de a alege și nu trebuie să fie obligat de autorități

„În primul rand, eu nu as condamna romanii ca sunt divizati, pentru ca sunt disperati, principalul vinovat este acest guvern marioneta care este pus sa lupte impotriva poporului. In al doilea rand, acum nu avem specialisti in medicina si nici oameni politici. Pai astia sunt oameni politici?

Guvernul este ”criminal”

Daca ei au aceasta siguranta in privinta vaccinului, sa se asigure la consecinte. Cine raspunde penal peste 2-3 ani, cand o sa apara efecte adverse grave? Iar noi romanii nu avem dreptul moral sa ne lasam castrati de o ideologie criminala”, a spua acesta.

În același timp, Dan Puric a lansat o serie de acuzații dure la adresa Guvernului, pe care îl numește ”criminal”. El a adăugat că România se află în prezent într-un ”fenomen genocidal”, lăsându-se coruptă de toate infecțiile și ”proxeneții europei”.

„Eu consider acest guvern e un guvern criminal. Acesti oameni, care nu dau voie la nicio discutie. Suntem in fata unui fenomen genocidal. Ne-am lasat corupti de toate infectiile si proxenetii europei, iar in final facem cea mai mare crima: lasam sa se corupa sufletele copiilor, iar asta nu ni se va ierta. Va inchipuiti milioanele de parinti disperati care trebuie sa intre in abatorul de reeducare sexuala?”, se întreabă acesta.

El a mai precizat că vaccinul nu trebuie să fie un criteriu pentru locul de muncă sau pentru un loc în societate, menționând că țara noastră are nevoie de ”solidaritate sufletească”.

„Deci noi trebuie sa vedem cui foloseste aceasta bunavointa extraordinara care vine peste noi? „Ba, vaccineaza-te, ca altfel te dau afara de la servici si de peste tot. De ce sa asteptam sa ne dea ei afara? Trebuie sa luam atitudine, este de datoria noastra.

Am un mesaj fata de fortele de ordine. Au si ei copii si familii, sa nu intervina in forta, ca se va intoarce impotriva lor. Mie mi-e mila de ei, ca sunt romani. Ne trebuie solidaritate sufleteasca. Iar cei de afara, din Franta, au vazut tarziu ce e comunismul, noi cu asta am fost vaccinati.

Aceasta abjectie de Romanie Educata e ca atunci cand se smulg copacii si se produc alunecari de teren. Asa si la noi, ni l-au scos pe Eminescu, pe Cosbuc, toti domnitorii. Nu vedeti ca peste tot in Europa sunt fenomene apocaliptice?”, a spus Dan Puric, la România TV.