Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Dan Negru se arată revoltat de atitudinea autorităților statului român. Totodată, el a anunțat și decesul Silviei Hoisie, creatoarea vaccinului Polidin, care, în opinia sa, ”a ținut România Sănătoasă”, însă statul român nu a ajutat-o prea mult.

Realizatorul TV a vorbit despre testele vaccinului realizate în urmă cu mai bine de 50 de ani, dar și despre modul în care întreaga campanie s-a desfășurat devenind ulterior funcțională.

„O singură dată i-am pronunțat numele pe o scenă la Iași pentru că știam ca acolo locuia. Sper rușinea mea e tot ce am putut sa fac pentru Silvia Hoisie, creatoarea vaccinului care a ținut România sănătoasă : Polidin.

În testele vaccinului, in 1966, toată echipa și-a injectat zilnic 2 ml de vaccin timp de șase zile. A funcționat”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

Dan Negru, despre modul în care Institutul Cantacuzino a evoluat

Acesta susține că din 1966 și până în anul 2012, vaccinul Polidin s-a produs la Institutul Cantacuzino și a avut un rol important pentru România, însă în ultimii ani, Institutul a fost ”omorât” de guvernele din toate partidele.

„De atunci, din 1966 pana in 2012 Polidinul s-a produs la Institutul Cantacuzino și a tinut România sănătoasă. Apoi, an după an, guvernele, din toate partidele, au omorât institutul Cantacuzino”, adaugă acesta.

Dan Negru susține că dacă în urmă cu câțiva ani, Institutul Cantacuzino era unul dintre cele 11 institute din lume care produceau vaccinuri antigripale, acum lucrurile s-au schimbat complet, iar statul român ”l-a omorât”.

Creatoarea vaccinului Polidin a murit

Totodată, la finalul postării sale, el a anunțat și trecerea în neființă a Silviei Hoisie, la 94 de ani. Dan Negru a mai adăugat și un citat a lui Tudor Arghezi care spunea că România nu mai este de mult o țară ci a devenit mai degrabă o afacere.

„Acum câțiva ani era, încă, unul dintre cele 11 institute din lume care produceau vaccinuri antigripale. Apoi, cu complicitatea alor noștri, l-au omorât.

Ieri, la 94 de ani, a murit și Silvia Hoisie, creatoarea Polidinului. Rămâne vorba lui Arghezi : “România nu e o ţară, e o afacere!”, se mai arată în postarea vedetei TV.