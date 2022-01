Dan Negru vrea să revoluționeze televiziunea din România. “După 22 de ani, e prima dată când…”

Mesaj de la Dan Negru, în a doua zi din an! Vedeta Antena a scris pe pagina sa de socializare că „Revelionul nu e despre înfrângeri sau victorii de audiența TV”, după ce a văzut „pagini mari în ziare” cu fața lui.

„Am văzut ieri breaking-news-uri și zeci de știri in care eram subiectul principal și am promis echipei mele că vin cu o lămurire publică: 26,2 Pro și 24,2 Antena a fost audiența reală a Revelionului in toată țara, pe publicul național, de la copii la seniori.

După 22 de ani, e prima dată când liderul televiziunilor, Pro Tv, e umăr la umăr cu Revelionul nostru. Îi aplaud cu fair-play și îi aștept in ring la anul! În cei 21 de ani, liderul Pro Tv a încercat diferite rețete de Revelioane, de la programe mari de divertisment in studiouri uriașe, cu zeci de vedete, până la filme sau concerte in piețe.

După 22 de ani au reușit să intre în ring și îi aplaud.

Ierarhia televiziunilor românești in timpul anului e: Pro Tv locul 1, Antena si Kanal D împărțindu-si locurile 2/3 pe publicul din toată țara, nu pe diferite main-targeturi. Perfomanța echipelor mele in cei 21 de ani e că de pe locul 2/3 am învins mereu liderul!

Anul ăsta cel mai performant revelion cost-rezultat a fost, probabil, România Tv după cum cel mai scump a fost ProTv. Niciodata in istoria tv nu au existat premii de 10 mii de euro pt telespectatori și Pro merită felicitat că a găsit resursele financiare!”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Utopie în televiziune: Un Revelion comun, dincolo de orgolii, bani, audiențe

De asemenea, îndrăgitul om de televiziune a ținut să mulțumească tuturor celor care i-au fost alături de-a lungul timpului. Mai mult, acesta a amintit de faptul că a propus unor colegi de la alte posturi de televiziune o „utopie în televiziune”, adică „un Revelion comun, dincolo de orgolii, bani, audiențe”.

„Eu îi mulțumesc personal lui Gherghe Zamfir care a acceptat invitația mea și a cântat gratuit, fără niciun ban doar din simpla bucuriei a întâlnirii cu românii. Zamfir a și avut vârful de audiență al nopții!

In orele astea am văzut titluri pe ecrane cu Revelionul lui Negru și pagini mari in ziare cu fața mea. Am bătut omicronul. Dar Revelionul nu e despre înfrângeri sau victorii de audiența tv.

Eu nu vreau sa fiu fericit cu prețul fericirii altuia chiar dacă despre asta e competiția! Trăim pe baricade, vaccinați/nevaccinați , bogați/săraci, corupți/ cinstiti … Acu’ și un biet program tv de Revelion împarte !

Am propus, demult, unor colegi de la alte tv, o utopie unică in lume: un Revelion comun, dincolo de orgolii, bani, audiențe . M-am oferit atunci co-prezentator gratis. Mesajul asta e pentru echipa mea! O echipă bună e cea in care nu știi cine e șeful! Noi am fost 7 anul asta.

Mulțumesc: Andreea, Dan, Augusta, Daniela, George , Andreas, Carina. Și mulțumesc Dana și Claudiu… 21 de ani, an după an, aproape un sfert de secol, am fost o certitudine! Și e doar începutul. Oamenii așteaptă toată săptămâna ziua de vineri, tot anul vara și toată viața fericirea…”, a conchis Dan Negru.