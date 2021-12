PRO TV a dat lovitura de Crăciun. S-a aflat care a fost rețeta succesului cu care a spulberat concurența. De Crăciun, serialul Las Fierbinți a fost în casele a peste 2.1 milioane de oameni. La petrecerea din sat, polițistul Robi a avut un monolog care reflectă realitatea dincolo de filtre. Un gest riscant, care a aprins spiritele în Fierbinți, i-a făcut pe oameni, în final, să pună stop și să fie empatici.

„Voi nu vedeți cât de săraci suntem? De ce să fim și răi? Măcar o dată pe an să vă văd și eu că vă bucurați de ceva! Eu știu că n-aveți bani pentru cadouri noi, nici eu nu am, dar din ce avem vechi, putem să dăm ceva ce avem în plus. Dom` primar, să nu fiți supărat pe primarul de la Dridu că a făcut nu știu ce brad de nu știu câți metri! Știți ce a făcut el, de fapt? A dat sărăcia cu sclipici și așa fac toți primarii care ne pun luminițe. Păi asta ne trebuie nouă, luminițe? Nu! Noi trebuie să fim mai buni unii cu alții, din ce avem să dăm ceva, să ne ajutăm noi între noi că Moș Crăciun ne-a cam uitat pe noi, ca țară”, a fost mesajul transmis, potrivit unui comunicat de presă.

Las Fierbinți a fost lider incontestabil de audiență

Las Fierbinți a fost lider incontestabil de audiență pe toate categoriile de public. Serialul a înregistrat 13.1 puncte de rating și 33.7% cotă de piață în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 6.9 puncte de rating și 17.7% share. La nivelul publicului cu vârsta cuprinsă 18 și 49 de ani, din mediul urban, în intervalul orar 19:58 – 22:01, PRO TV a condus topul televiziunilor cu 11.3 puncte de audiență și 37.8% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe locul 2 avea 6.3 puncte de rating și 21.0% share. La nivel național, peste 2.1 milioane de oameni se uitau la serial, iar în minutul de maximă audiență, de la 20:49, aproape 2.8 milioane de români urmăreau Las Fierbinți.

Pe rețelele sociale, în mai puțin de 24 de ore, monologul lui Robi a strâns peste 21.2K aprecieri, 568K vizualizări și a fost distribuit de aproape 10K oameni.