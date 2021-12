„Am avut drum pe podul Grant și mi-am amintit de carnavalul cu „corupții” care au „înfundat” pușcăriile.

Praf in ochi…

Podul Grant a fost refăcut cu banii recuperați de la un infractor, Gheorghe Ștefănescu care a fost prins că a înșelat statul și a fost condamnat la moarte.

„Delapidare cu consecințe deosebit de grave pentru economie” a fost acuzația.

In 1981 l-au executat.

S-a făcut și un film despre el, „Secretul lui Bachus” cu Ștefan Mihăilescu Brăila in rolul evazionistului Bachus.

Cu banii recuperați de la Bachus, vreo 4 milioane de dolari, statul e reconsolidat Podul Grant.

Cu banii recuperați de la ăștia de acu’, Bucureștiul era Hong Kong”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

Cine a fost Gheorghe Ștefănescu?

Gheorghe Ștefănescu a ajuns un prosper om de afaceri în industria alcoolului. Acesta, deși avea doar cinci clase, ajunsese unul dintre cei mai bogați români. Gheorghe Ștefănescu a fost prins că punea diverse pastile și arome în vinul pe care îl comercializa și îl vindea la scară largă în România. Rețeaua sa de vânzare denumită „Bachus” împânzise toată țara.

Prejudiciul calculat s-ar ridica în bani echivalenți la aproximativ 143 de milioane de euro. Gheorghe Ștefănescu a fost executat la Jilava, iar statul comunist i-a confiscat toți banii, pe care ulterior i-a folosit pentru consolidarea pasajului Grant.

Povestea reală, a făcut și obiectul unui film: Secretul lui Bachus.

Dan Negru, mesaj de Ziua Anti-Corupție

Cu ocazia Zilei Anti-Corupție pe care România a sărbătorit-o pe 10 decembrie, Dan Negru a ținut să transmită un mesaj.

„Am făcut fotografia asta in ziua anti-corupției pe care România o sărbătorește.

Cei din fotografie erau încrezători.

Eu,nu.

Pentru că hoția e demult la noi.

Acu vreo 200 de ani, contele Louis Langeron scria in memoriile lui: „cuvintele ordine, cinste, dreptate, morală sunt uitate in Țara Românească. Aici toate slujbele se cumpără, luxul neînfrînat și prostul-gust fac parte din cercul vicios la boierilor din Țara Românească ”

Boierii ăia n-au dispărut.

Au doar alte haine…

Și scriu cărți”, a scris Dan Negru.