Celebrul om de televiziune Dan Negru anunță o surpriză pentru deținătorii români de Bitcoin. Într-un postare realizată pe pagina sa de Facebook, el a scris că Parlamentul a adoptat un proiect de lege care-i scutește de impozit până la vară.

Astfel, ei pot vinde acum „pe val”, fără a fi impozitați de stat, spune omul de televiziune. El a explicat că scutirea vine după ce Donald Trump, susținător de cripto, a câștigat în mod impresionant cursa pentru Casa Albă, iar Bitcoin a crescut la 85 mii de dolari.

„Tiptil-tiptil, n-o zice nimeni “Boierii” români care au investit în cripto monede au primit un cadou de la Parlament care a adoptat în orele astea un proiect de lege care-i scutește de impozit până la vară. Ai cripto, vinzi acu’ pe val și statul nu te impozitează. Statul are grijă de impozitul pensionarilor! Scutirea vine după ce Trump, susținător de cripto, a câștigat America și bitcoin a crescut la 85 mii de dolari. Anul trecut era 40 mii. Sunt fricos în business. În 2010 un bitcoin valora 30 de cenți. Dacă aveam atunci curaj acum cumpăram ProTv, KanalD și Antena și încă îmi mai rămâneau bani Eu sunt opusul cripto care e Up-Down de la o zi la alta. Stabilitatea nu mai e cool în lumea de azi. Eu sunt old! Am aceeași soție, aceeași slujbă…De partea cealaltă a fricii e bogăția. Totuși, cu toate cripto monedele adunate într-o viață nu poți să-ți cumperi alta…”, a scris Dan Negru pe Facebook.