Revolta lui Dan Negru

Intrarea Johnny Weissmüller se află undeva ascunsă în zona Freidorf din Timişoara, acolo unde s-a născut actorul american, în 1904, chiar dacă un asemenea personaj, multiplu campion olimpic la înot, omul care i-a dat viaţă lui Tarzan, ar fi meritat o zonă centrală, măcar de dragul turismului.

Revoltat de situație este și timișoreanul Dan Negru, care a vizitat strada ce poartă numele lui Weissmüller și a remarcat că până și indicatorul ruginit.

„Tabla asta ruginită de la marginea Timișoarei e tot ce mai amintește de Johnny Weissmüller. E un intrând la marginea orașului, nici măcar o stradă. Weissmüller este unul dintre marii sportivi ai planetei, născut aici la Timișoara, cel care avea să îl joace mai târziu cu succes mondial pe Tarzan la Hollywood. Culmea este că săptămâna aceasta marile ziare de sport ale lumii au reamintit performanța lui. În urmă cu 101 ani ,Johnny Weissmüller era omul care dobora un record: înota 100 m sub un minut”, a spus Dan Negru.

Povestea de viață a lui Weissmüller

Dan Negru a reamintit că povestea de viață a lui Weissmüller este fantastică: născut la Timișoara, a plecat în America unde a fost diagnosticat cu poliomielită.

„Tatăl său a crezut în puterea fiului și l-a dat la înot. Imediat a devenit unul din marii sportivi ai planetei. În timpul Jocurilor Olimpice din Londra, englezii au numit o stație de metrou din capitala Angliei cu numele Johnny Weissmüller, dar în orașul lui natal, în Timișoara, e numai o tablă ruginită doar cu numele unei străzi”, a mai spus Negru.

Prezentatorul TV a remarcat că nimeni nu și-a amintit de Weissmüller în Capitala Europeană a Culturii în 2023.

„Zilele acestea, Timișoara este capitală culturală europeană. Nimeni nu a amintit de Weissmüller născut în Timișoara și de filmul în care a jucat și a impresionat întreg mapamondul. El are o stea pe Walk of Fame în Los Angeles cu numele Johnny Weissmüller, dar în Timișoara, orașul lui de naștere, are rugina asta, atât! Tarzan a plecat. Noi am rămas cu maimuțele. Chitta se numea maimuța lui Tarzan. Cu cât o maimuță se suie mai sus în copac, cu atât se vede mai bine fundul”, a concluzionat Dan Negru.