Ho Van Lang a fugit în sălbăticie în 1972, când jumătate din familia lui a fost ucisă în bombardamentele americane din Războiul din Vietnam, iar timp de 41 de ani a trăit în junglă alături de tatăl său.

Cei doi au reluat legătura cu societatea vietnameză în anul 2013, atunci când au cerut ajutor pentru tatăl lui Lang, Ho Van Thanh crezând că războiul încă are loc.

Un prieten de-al vietnamezului a declarat că „viaţa modernă” probabil a avut consecinţe fatale asupra bărbatului, care a început să mănânce alimente procesate şi uneori să bea alcool.

Totodată, el a mai adăugat că nu se aștepta ca prietenul său să se întorcă în civilizație, gândindu-se că probabil va fi dificil pentru el, dar și pentru corpul său.

„Îmi pare foarte rău că a plecat, dar dispariţia lui este şi o eliberare, pentru că ştiu că în ultimele luni suferea. Era o fiinţă minunată, e imposibil să îl uiţi. Îmi va lipsi în fiecare zi. Dar nu mi-a plăcut să îl văd trăind în civilizaţie. Mereu am fost îngrijorat că el şi corpul lui nu vor face faţă unei schimbări atât de drastice”, a delcarat Alvaro Cerezo.

40 de ani în junglă

Cei doi vietnamezi, tată și fiu au trăit decenii în pădurea din districtul Tra Bong, înainte să fie găsiţi de localnici care căutau lemne de foc. Autorităţile spun că fratele mai mare al lui Lang, Ho Van Tri, i-a încurajat să revină în civilizaţie când sănătatea tatălui a început să se deterioreze în 2013, bărbatul decedând patru ani mai târziu din cauze necunoscute.

Înainte de războiul din Vietnam, familia lui Thanh ducea o viață normală, însă odată cu fuga în junglă, aceștia au supraviețuit mâncând fructe, dar și plantând porumb. Își făceau haine din coaja de copac şi locuiau într-o colibă de lemn ridicată la cinci metri deasupra solului.

Fermierii care i-au găsit în 2013 au alertat autoritățile locale, care în final i-au identificat. Tatăl putea vorbi un pic în limba minoritară Cor, dar fiul ştia doar câteva cuvinte. Cei doi au fost examinaţi medical ca un prim pas al integrării în societate, iar Lang a avut parte de o revenire emoţionantă în fosta lui casă în iulie 2016.

Ulterior, Cerezo s-a întâlnit cu Lang în urmă cu doi ani, prin organizaţia lui, Docastaway, care ajută oamenii ce vor să scape de civilizaţiei să petreacă mai multe zile sau săptămâni singuri pe o insulă pustie.

Cerezo a scris şi o carte despre viaţa lui Lang. Acesta susține că prietenul său era o persoană amabilă care l-a învățat o mulțime de tehnici de supraviețuire.

„La doi ani după ce a fost adus în civilizaţie, am fost să îl caut pe Ho Van Lang în satul lui să văd dacă mă poate învăţa câteva tehnici de supravieţuire pe care le pot aplica pe insulele pustii. Mereu am spus că cei mai buni profesori sunt cei din triburi. Dar după ce am petrecut mai puţin de o zi cu el am realizat că era una dintre cele mai amabile persoane pe care am întâlnit-o.

Conexiunea dintre noi a fost instantă, pentru că Lang nu şi-a imaginat niciodată că cineva va fi interesat de tehnicile lui de supravieţuire şi era atât de fericit să mi le arate. Era atât de încântat încât a decis să mă ducă în junglă şi să îmi arate locul în care a trăit toată viaţa lui. Am petrecut o săptămână acolo împreună, în acelaşi mod în care o făcuse el timp de patru decenii.

A fost cea mai fascinantă persoană pe care am întâlnit-o. Am supravieţuit împreună în junglă, iar tot ceea ce mie îmi lua ore să fac, el făcea în secunde. Era un copil cu abilităţi de super om”, declara Cerezo.