Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Dan Negru confirmă o știre din presa mondenă. Mai exact, acesta susține că guest starul de aur al Revelionului 2022, va fi Gheorghe Zamfir, în vârstă de 80 de ani.

El a subliniat faptul că România ”nu are un muzician world wide mai mare decat Zamfir”. Totodată, pe lângă numele acestuia, Dan Negru anunță că îi va avea invitați în noaptea de Revelion și pe Andreea Bocceli, dar și André Rieu.

„Am văzut de dimineață stirea și-o confirm. E adevărată! 80 de ani a împlinit Gheorge Zamfir anul asta și nu vreau ca aniversarea să treacă neobservată. Zamfir va fi guest starul de aur al Revelionului. Al 22-lea meu Revelion…🤪

România nu are un muzician world wide mai mare decat Zamfir. Și mai pun un pont : printre invitații lui Zamfir in noaptea de Revelion vor fi…Andreea Bocceli si André Rieu”, a scris acesta pe Facebook.

Reacția lui Dan Negru vine după ce un site din România a anunțat că până acum, prezentatorul tv are 87 de invitați, fiecare cu rolul lui, dar și ceva în plus.

Mai exact, sursa citată scria că Gheorghe Zamfir, care a împlinit anul acesta 80 de ani, ar urma să primească un cadou special din partea prezentatorului tv.

Dan Negru, surpriză de Revelion

”Vreau ca în programul ăsta de Revelion, printre multe altele, să-i fac o aniversare lui Gheorghe Zamfir! A împlinit 80 de ani și vreau să-i aduc un laudatio! Va el printre multe altele, în noaptea de Revelion”, a dezvăluit Dan Negru.

În același timp, acesta a mai dezvăluit și faptun că până în prezent are nu mai puțin de 87 de artiști care care vor colabora cu el pentru un spectacol deplin în acea noapte de magie.

Printre numele spuse de aceasta se număra Dorian Popa, Bianca Drăgușanu, dar și Dorel Vișan.

”Deocamdată am semnați vreo 87 de artiști! Am tot felul de vedete. De la Dorian Popa la Nicolae Furdui Iancu, de la Dorel Vișan la Bianca Drăgușanu. Încerc să acopăr toată plaja”, a completat ”Regele audiențelor”.

De menționat este faptul că pandemia de coronavirus nu a fost un impediment pentru realizarea Revelionului 2022. Dan Negru a declarat pentru cancan.ro că a organizat deja oameni și evenimentul va fi realizat.

„Pot să confirm faptul că se face al 22-lea Revelion! E complicat, pentru că trebuie să vedem de pe o zi pe alta ce se întâmplă. Dar am decis ca Revelionul lui Negru să se facă și anul acesta. Am și văzut că au început deja să se viralizeze meme-urile despre asta. Am sunat la primii oameni, dar depindem foarte mult de tot ce se întâmplă cu regulile acestea sanitare. Și, pentru că e ticsit online-ul de întrebarea: «Ce faceți de Revelion?», pot s-o confirm: «Hai tot cu mine și a 22-a oară!»”, a spus Dan Negru.