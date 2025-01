La sfârșitul anului, au apărut zvonuri conform cărora Florin Piersic s-ar fi retras la mănăstire în Bucovina. Totuși, după ce a fost contactat de Dan Negru, actorul a explicat că nu s-a mutat la mănăstire, așa cum s-a speculat.

Marele actor a povestit că, aflat în Bucovina, a mers într-o vizită scurtă la Mănăstirea Moldovița, unde a fost primit cu căldură de stareța mănăstirii. Actorul a spus că a stat doar câteva ore, a aprins lumânări și a sărutat icoanele, fără a se retrage acolo. De asemenea, a menționat că nu se gândește să se călugărească și că acest tip de viață nu i se potrivește.

„Nu m-am mutat! Mă, cum poate să scrie așa ceva? Cum să mă mut la mănăstire, eu sunt de mănăstire? Eu m-am dus, fiind în Bucovina, la Pojorâta, să fie pentru cei care merg în Bucovina, că ajung la Pojorâta, la stânga e fundul Moldovei și am zis că dacă tot am venit aici, câteva dintre rudele mele care încă mai trăiesc, zic hai să mă duc până la mănăstire și m-am dus la mănăstirea cea mai apropiată, care este Moldovița.

Acolo ne-a primit stareța Benedicta și ne-am invitat la masă, dacă am stat o oră, am sărutat icoanele, am aprins niște lumânări și am plecat la Sucevița. (…) Vreau să își spun că asta a fost tot”, a relatat actor, într-o conversație telefonică cu Dan Negru.