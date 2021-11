Mircea Badea a fost pus într-o situație fără precedent. În cadrul ediției de miercuri seară de la Antena 3 cu emisiunea sa, Sinteza Zilei, prezentatorul tv a întârziat și a ținut să le povestească telespectatorilor care a fost motivul acestei întârzieri.

Mai exact, Mircea Badea susține că în drum spre sediul Antena 3 a fost oprit la un filtru organizat de polițiști, iar deși lucrurile nu trebuia să dureze prea mult, spre surprinderea sa, s-a întâmplat cu totul altceva.

Un polițist l-a oprit în trafic pe Mircea Badea, i-a cerut toate documentele, care erau în regulă, însă situația s-a schimbat când prezentatorul tv a fost întrebat dacă a consumat alcool.

„Deci, mă oprește Poliția, vine un domn, era un mare filtru. Vine și zice: ‘actele’. Îi dau actele – tare asta cu actele întotdeauna – îi dau actele, se uită în ele să vadă permisul, am asigurare, am ITP… După aia stă așa un pic și zice: ‘Domnu’ Badea, ați consumat băuturi alcoolice?”, povestește Mircea Badea.

Mircea Badea, testat cu etilotestul înainte de emisiune

El a a mai adăugat că în general nu se uită la polițiști și preferă doar să le arăte geamul, însă de această dată s-a simțit nevoit să discute cu omul legii. Mircea Badea a recunoscut că nu a băut, fiind enervat la culme de întrebarea polițistului, care se pare că nu l-a crezut.

Pentru a clarifica situația, acesta a adus etilotestul, iar deși rezultatul testului lui Mircea Badea a fost zero, lucrurile au durat destul de mult, motiv pentru care acesta a întârziat în cadrul emisiunii sale.

”Și știi că eu nu vorbesc cu ei niciodată, eu nici nu mă uit la polițist. Le dau geam atât.. Am o adâncă considerație pentru activitatea lor, pentru că e utilă. Și zice: ‘Ați băut?’ ‘Nu’, am spus eu destul de amărât. Mi-a stat atât să le zic că vin de la Pianul de Jos, de la golf, stați liniștiți, relaxați-vă, pe loc repaus.

Și zice: ‘Atunci să facem testul cu etilotestul’. Așa că am mai stat. Până s-a dus, până a venit cu etilotestul, până am suflat. Desigur, rezultatul a fost zero, că eu nu sunt Cîțu, dar am pierdut practic ceva timp. Foarte util, foarte tare, cred că e foarte bine și ‘bravo'”, a mai spus Mircea Badea.