Mircea Diaconu, unul dintre cei mai îndrăgiți actori ai teatrului și cinematografiei românești, a trecut în neființă la vârsta de 74 de ani. Anunțul a fost făcut cu durere chiar de soția sa, Diana Lupescu.

Dispariția sa a lăsat un gol imens în lumea artistică românească, unde a fost recunoscut pentru rolurile sale remarcabile, precum cel din „Filantropica”. Moștenirea sa artistică va rămâne vie, iar povestea sa de viață va fi mereu amintită de cei care l-au admirat.

Mircea Diaconu nu era doar un actor talentat, ci și un om de familie devotat. Într-un interviu emoționant, el a vorbit despre iubirea sa pentru soția sa, Diana Lupescu, cu care a împărtășit o căsnicie de 44 de ani. Povestea lor de iubire a început într-un mod neașteptat, într-un festival de film. Deși se cunoșteau din perioada facultății, abia atunci au avut ocazia să se apropie cu adevărat.

„Am avut un noroc în viață incredibil. (…) Ne cunoșteam, pentru că era studentă la facultate, eu eram asistent la facultate și noi suntem puțini. O știam foarte bine, mai ales pentru că era greu să nu o observi, are o frumusețe rară. Când a terminat ea facultatea, a fost trimisă la Teatrul Bulandra, acolo unde eram și eu. Am luat o pauză de masă împreună și urma să repetăm după. Am invitat-o la o cafea, iar ea mi-a răspuns: «Nu, mulțumesc! Am alt program».”

Mircea Diaconu nu s-a lăsat descurajat și și-a continuat demersul pentru a o cuceri pe Diana. A mers chiar la Bacău, orașul natal al acesteia, sub pretextul unor treburi, doar pentru a petrece mai mult timp împreună. După câteva întâlniri, în 1980, într-o zi ploioasă, actorul i-a propus să devină soția lui.

„În 1979, prima noastră întâlnire a fost la Teatrul Bulandra, am vrut să fiu amabil cu o colegă actriță, i-am oferit o cafea, m-a refuzat categoric. La a doua întâlnire, la mare, am pălăvrăgit și cu asta basta. A venit toamna, în 1980, m-am întâlnit cu Eugenia Vodă, ploua, i-am cerut telefonul Dianei, atât. Am simțit nevoia s-o sun, i-am zis că am treburi prin Moldova, pot să beau o cafea la tine, la Bacău. Am ajuns acolo, «Ai o cafea, că așa ai zis», am băut o cafea în bucătărie, am vorbit de teatru, am mai intrat în sufragerie, nu m-am gândit la nimic înainte, dar în clipa aceea mi-a venit să o întreb: «Dacă te-aș cere de soție, ce-ai zice?». «Aș fi de acord», a răspuns ea. Am continuat să discutăm. Apoi, seara, am întrebat-o încă o dată: «Hai să fim și serioși, vrei?». Și au trecut 41 de ani și ceva de atunci, ne-am căsătorit, ani divini”, povestea Mircea Diaconu la Kanal D, în emisiunea Denisei Rifai.