În 2019, Mircea Diaconu a intrat în cursa pentru Palatul Cotroceni. Iubitul actor, devenit apoi om politic, a candidat la alegerile prezidenţiale.

Ani mai târziu, el a recunoscut în premieră cum s-a ajuns la această candidatură. Totul a fost un „accident”, spune Diaconu.

El povesteşte că nu i se părea normal că totul i s-a aşternut în acel moment lui Klaus Iohannis pentru a obţine un nou mandat. Astfel că s-a enervat, a mers la Ateneul Român şi a cerut voie să organizeze o conferinţă de presă acolo.

Iar anunţul lui Mircea Diaconu a fost unul neaşteptat atunci: intră în cursa pentru postul de preşedinte al României.

„Candidatura la prezidențiale a fost ca un accident. Eram seara, se lansau, se trâmbițau, era pre-ziua pur și simplu lansării subiectului și mi-am dat seama că era o construcție care ducea la ce a dus.

Invariabil, parcă era făcut un drum curat ca domnul Iohannis să mai facă un mandat și nu mi se pare normal și logica nu mi se părea normală și neconstituțională. Și atunci m-am enervat în seara aia și a doua zi m-am dus la Ateneul Român.

Și am zis că vreau și eu să fac o conferință de presă pe treptele Ateneului. Și m-au lăsat. Am anunțat-o, a venit lumea și am zis vreau să candidez la prezidențiale”, a mărturisit Diaconu.