Mircea Diaconu a lăsat în urmă nu doar o carieră de excepție, dar și o familie îndurerată și un testament care va împărți averea sa considerabilă. Diana Lupescu, cea care i-a fost alături până în ultimele clipe, a fost o prezență constantă în perioada dificilă a marelui actor.

Deși și-a petrecut ultimii ani într-o suferință teribilă, Mircea Diaconu nu a uitat niciodată să fie generos cu cei dragi. De-a lungul carierei sale, el a adunat o avere considerabilă, pe care a ales să o investească în imobile și terenuri, departe de ochii curioșilor.

„Da, sunt zgârcit cu mine. Numai cu mine sunt zgârcit, în rest, cu nimeni altcineva din jur. Nu sunt zgârcit, sunt atent, nu-mi place să-mi bat joc de nimic. Indemnizația e de 6.300-6.500 de euro de europarlamentar. Nu există cotă forfetară. Există o sumă pentru birou, în rest există diurnă, pe care deputații o primesc pe semnătură și pe muncă.

Am sugerat la cei de aici să facă același lucru, rezolvă toate problemele cu putință, rezolvă cazările, pentru că nu are nimeni bani de cazare acolo. Stăteam într-un cartier foarte bun, dar atât de frumos. Era la etajul 2 cu terasă deasupra grădinilor, era atât de frumos, am umplut-o cu mușcate, mi-am adus de acasă și mobilier de terasă și scaune și tot.

Am vrut să mă simt bine. Și biscuiții tot de acasă mi-i aduceam. Nu sunt zgârcit, vreau să mă simt bine”, a explicat el în cadrul emisiunii TV „40 de întrebări cu Denise Rifai”.