Arcadia este cea mai mare rețea de sănătate privată din regiunea geografică a Moldovei. Antreprenorul este și acționar al Fiterman Pharma, lanț de farmacii deschis în anii ’90, care se ocupă cu distribuția și fabricarea de medicamente.

CAPITAL: Ce achiziții ați făcut, direct sau prin intermediul firmelor deținute, în 2020, respectiv în 2021? Care a fost valoarea fiecărei tranzacții?

DAN FITERMAN: În ultimii 2 ani, ca de altfel în ultimii 13 ani de când există Arcadia – Spitale și Centre Medicale, am investit constant în dezvoltarea rețelei și a portofoliului de servicii medicale. Am investit peste 10 milioane de euro în noul Spital de Recuperare Medicală Arcadia, dar și bugetele din ultimii doi ani pentru dotările tehnologice din Spitalele și Centrele Medicale Arcadia au fost proiectate cu aceeași atenție și cu accent pe nevoile pacienților.

Am continuat, în același timp, investițiile în industria farmaceutică, în HoReCa și imobiliare.

CAPITAL: Care au fost cele mai mari realizări și care au fost cele mai mari eșecuri din ultimii ani? Care au fost greșelile din care ați învățat lecții importante în derularea afacerilor?

DAN FITERMAN: Cea mai mare satisfacție e aceea de a ști că pacienții aleg Arcadia– Spitale și Centre Medicale pentru că înțeleg că au astfel acces la un nou tip de sistem de sănătate, unul care pune nevoile lor pe primul loc. Iar acest lucru înseamnă un program complex și continuu de dezvoltare, pe baza unei strategii pe care o proiectăm în urma analizei atente a pieței serviciilor de sănătate, a inovațiilor în acest domeniu și a semnalelor pe care le primim de la profesioniști și pacienți.

Fiecare an a fost cel mai bun, pentru că în fiecare an am construit pe o bază solidă, cu aceleași valori și aceeași misiune. Continui să învăț în fiecare zi, iar acest lucru contribuie atât la dezvoltarea mea personală, cât și a business-urilor pe care le derulez.

CAPITAL: Ce investiții aveți în sectorul imobiliar atât în țară, cât și în străinătate?

DAN FITERMAN: Investim punctual în proiecte imobiliare, dar acesta nu este segmentul nostru de bază.

CAPITAL: În ce domenii ați investit în acest an și în ce domenii intenționați să investiți în viitor?

DAN FITERMAN: Am investit și vom continua să investim constant în sănătate. Chiar anul trecut, în plin context pandemic, am extins și modernizat întregul Bloc Operator al Spitalului Arcadia, care acum numără 8 săli de intervenții chirurgicale pentru copii și adulți. Este un proiect care asigură cele mai bune soluții de tratament în peste 25 de specialități chirurgicale.

Această perioadă a fost marcată de investiții în tehnologie. De la tehnologia modernă pentru investigații medicale la cea pentru intervenții minim invazive de neurochirurgie sau chirurgie estetică, de exemplu. Din 2020, noile aparate de imagistică prin rezonanță magnetică 3 Tesla completează dotarea tehnologică de excepție din Centrele de Imagistică Medicală Arcadia, parte a circuitului multidisciplinar al pacientului.

Cu aceeași atenție la nevoile pacienților, am creat un nou concept de centru de sănătate, dedicat femeilor, care înglobează mai multe specialități medicale accesate frecvent de această categorie de pacienți. Este o abordare inovatoare atât ca circuit al pacientului și soluții medicale, cât și ca design al spațiului, o declarație de respect pentru sănătate și intimitate.

Semnalele pe care le-am primit până acum sunt încă o dovadă că baza strategiilor noastre este cea corectă.

În plus, la începutul anului 2022 vom inaugura Spitalul de Recuperare Medicală Arcadia care va include o bază de recuperare robotizată și tehnologie revoluționară cu importante beneficii pentru pacient. Suntem, de asemenea, în plin proces de evaluare și de analiză pentru a integra un concept inovator în zona de de oncologie, radioterapie și radiochirurgie.

CAPITAL: Ce hobby-uri aveți și care sunt destinațiile dvs. preferate pentru vacanta? Care sunt proiectele de responsabilitate socială în care v-ați implicat și de ce le-ați ales?

DAN FITERMAN: Din dorința de a fi nu doar prezenți în comunitate, dar și de a construi și dezvolta noi tipuri de comunități, ne-am implicat în mod constant în proiecte de responsabilitate socială axate atât pe educație, cât și pe sănătate.

Apreciez și respect arta și artiștii contemporani, dar nu numai. Dincolo de metaforă, de tot ceea ce înseamnă timpul, ceasurile reprezintă o formă de artă îmbinată cu tehnologie, o pasiune pentru mine.

CAPITAL: Cum v-a influențat din punct de vedere financiar criza COVID-19?

DAN FITERMAN: Dacă ar fi să definesc cu un singur cuvânt acest interval de timp, aleg cuvântul „performanță”. De altfel, e un termen care descrie întreaga noastră activitate.

Încă de la început, am urmărit cu atenție fenomenul pandemic și am anticipat cu succes evoluția acestuia. Am reușit să mobilizăm resurse umane și financiare importante, peste cele prevăzute în planul de dezvoltare, pentru a răspunde rapid și puternic provocărilor pandemiei. Măsurile concrete pe care le-am adoptat au condus la adaptarea portofoliului de servicii în timp real și la accelerarea unor procese, cum ar fi cel de digitalizare, de exemplu.

A fost o perioadă care a accentuat importanța programelor atent gândite, a investițiilor coerente în oameni și tehnologie. Astfel, ne-am adaptat perfect și, cu mici aspecte independente de noi, pe toate liniile de business, anul 2021 a fost cel mai bun an de până acum. Dincolo de aspectele financiare, această perioadă a fost una marcată de performanță și adaptabilitate, care au condus, în mod firesc, către evoluție.