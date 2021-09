Co-președintele USR-PLUS, Dacian Cioloș, a postat pe pagina sa de socializare un mesaj în care scrie că a fost supus unul interogatioriu interesant la Digi 24, subliniind că speră că răspunsurile la întrebările pe care le-a primit s-au auzit.

În cadrul ediției în care a fost invitat Dacian Cioloș, Cosmin Prelipceanu l-a întrebat cum explică la Bruxelles faptul că USR-PLUS este partener cu un partid antivaccinist, antieuropean, anti occidental, xenofob, neofascist.

La auzul acestei întrebări, Dacian Cioloș a precizat că nu știe despre ce partid este vorba și că nu USR-PLUS nu are astfel de parteneri.

Ulterior, jurnalistul Digi 24 l-a întrebat dacă USR-PLUS nu este partener cu AUR, cu partidul cu care a semnat o moțiune de cenzură împotriva actualului Guvern. Dacian Cioloș spune că USR-PLUS nu este partener cu AUR, subliniind că cele două partide nu au niciun obiectiv politic comun și nici nu împărtășesc aceleași viziuni politice.

Ulterior, Dacian Cioloș a fost întrebat ce părere are despre comunicatul AUR în care partidul preciza că introducerea certificatului verde european este o formă gravă de discriminare, un atac la libertatea românilor. Dacian Cioloș consideră acest lucru o prostie, dar că este treaba celor de la AUR.

Ascultaţi-mă, ca să pot să termin fraza. Eu am susţinut în PE certificatul verde. Am fost unul dintre cei care l-au iniţiat, care au susţinut intrarea în vigoare şi în România rapid, ca să poată călători cetăţenii. Nu pot să dau eu explicaţii pentru ce face alt partid. (…) Un proiect politic e un proiect în care împărtăşeşti viziuni politice. La noi e pur şi simplu o procedură administrativă în Parlament. Când vrei să depui o moţiune, ceri semnăturile parlamentarilor, indiferent de partid.”, spune acesta.

Dacian Cioloș a reiterat că USR-PLUS nu împărtășește nicio viziune politică cu AUR, subliniind că se încearcă legarea partidului al cărui este co-președinte cu partidul lui George Simion.

”E problema lor. Am criticat aceste lucruri de fiecare dată când am văzut aceste lucruri. Nu împărtăşim aceste lucruri. Fiecare partid are viziunea sa. Ştim foarte bine de ce s-a ajuns în situaţia asta, şi sper să o depăşim cât mai repede. Sper să treacă congresul PNLşi să avem claritate, ca să ştim ce facem mai departe.(…) Nu mă interesează, dle Prelipceanu. Aţi citit textul moţiunii, dle Prelipceanu? Aţi văzut că există vreuna dintre aceste idei pe care le promovează ei, ca să spuneţi că le împărtăşim? Nu există. Eu văd că de fiecare dată când discutaţi cu un coleg de la USR-PLUS încercaţi cu orice preţ să ne legaţi de AUR. Aici, în PE, am explicat… ”, spune acesta.