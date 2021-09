Suspendarea lui Iohannis, dezbătută de USR-PLUS. Ce spun Dan Barna, Dacian Cioloș și Irineu Darău

Cei trei candidați au primit întrebarea ”dacă președintele Klaus Iohannis continuă să favorizeze PNL în ciuda atributelor sale de imparțialitate și echidistanță, considerați că suspendarea președintelui este o soluție?”.

La auzul acestei întrebări, Dacian Cioloș a declarat că președintele ar trebui să joace rol de moderator și că ar trebui să aducă membrii coaliție la aceeași masă.

Acesta a mai spus că nu este adeptul unei abordări agresive, aducând aminte faptul că au mai fost cazuri în care președintele a fost suspendat și nu s-a rezolvat nicio problemă, din contră, au venit altele.

„Presedintele Romaniei prin Constitutie ar trebui sa joace un rol de moderator, sa aduca la aceeasi masa membrii coalitiei. Ma asteptam ca presedintele sa isi joace acest rol. Eu nu sunt adeptul unei abordari agresive, violente. Au mai fost cazuri in care fosti presedinti au fost suspendati si stim unde s-au ajuns, nu s-a rezolvat nicio problema in felul acesta, m-ai mult s-au creat probleme. Eu sper sa isi asume presedintele acest rol, mai mult USR PLUS a fost tras de urechi. Eu personal nu cred ca o suspendare depinde de USR PLUS si in general nu cred ca o suspendare l-ar face pe presedinte mai activ”, spune Dacian Cioloș.

La aceeași întrebare, fostul vicepremier Dan Barna a precizat că știa că drumul acesta nu va fi unul ușor. El a mai spus că dorește ca lumea să nu mai considere că USR-PLUS este supărat din cauză că președintele nu îi ajută.

În plus, Dan Barna a precizat că nu este de părere că suspendarea președintelui este o cale bună de urmat.

„Cand am pornit pe acest drum, stiam ca nu o sa fie usor. Vreau sa iesim din logica ca suntem necajiti si nu ne ajuta presedintele. Am intrat intr-un mediu politic unde stiam ca-i vom produce neplaceri. Nu cred ca perspectiva suspendarii presedinteleui e o linie pe bune in care sa credem. Trebuie ca noi USR PLUS sa remanem fermi pe reformele pe care ne-am angajat si sa confirmam speranta pe care zilele astea am adus-o inapoi. Speranta ca ne vor ajuta celelalte componente ale sistemului politic este naiva si eu cred ca USR PLUS a demonstrat in acesti ani ca a trecut de naivitate”, a declarat Dan Barna.