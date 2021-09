Ipoteză incendiară lansată de Dan Barna: PSD va face tot posibilul să voteze moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a reiterat faptul că, dacă moțiunea va ajunge la vot, va fi susținută de social-democrați.

Ipoteză incendiară lansată de Dan Barna: Alianța PSD -PNL va conduce România

Liderul USR PLUS, Dan Barna, acuză un blat între PNL și PSD în privința moțiunii de cenzură pe care partidul său a depus-o împreună cu AUR, după ce premierul Florin Cîțu afirmase cu o zi înainte că ar exista negocieri între PSD, USR PLUS și AUR pentru a da jos guvernul pe care îl conduce.

Pe de altă parte, fostul vicepremier Dan Barna spune că s-ar întoarce la guvernare, dar nu renunță la condiția ca Florin Cîțu să nu mai fie prim-ministru.

”Dacă premierul Cîţu ne anunţă că e gata să facă un pas în spate, să se retragă, mergem la discuţii, colegii mei miniştrii sunt gata şi tot partidul este gata să revină această coaliţie cu un nou premier”, a spus Dan Barna, joi seara, la Digi24.

El a precizat că nu ar fi deranjat ca invitația la dialog să vină chiar de la premierul Florin Cîțu, dar condiția ca el să renunțe la funcția de șef al guvernului rămâne.

Nu crede în sinceritatea declarațiilor lui Florin Cîțu

De altfel, Dan Barna nu crede în sinceritatea declarațiilor lui Florin Cîțu de disponibilitate la dialog. ”Lucrez de 8 luni și jumătate și știu când vorbim serios și când facem declarații la televizor”, a spus Barna.

”Acest premier nu mai are resursele nici morale, nici de competenţă, din păcate am constat că ele nu au existat niciodată, oricât credit am dat pentru că până la urmă despre asta vorbim.

În momentul în care premierul nu reuşeşte să se ridice măcar la nivelul Cabinetului său, e necesar un nou premier”, a subliniat liderul USR PLUS.

Fostul vicepremier este convins că moțiunea USR PLUS s-a blocat în Parlament din cauza Congresului PNL și a unei presupuse alianțe între Florin Cîțu și PSD.

”Un congres de partid a blocat toată țara. Dacă nu aveam perspectiva Congresului PNL, moțiunea aceasta ar fi fost deja votată și guvernul Cîțu ar fi fost istorie (…) Actele politice ale lui Florin Cîțu și ale PSD au fost aliniate în Parlament, și-n Biroul Permanent, și-n plen.

Până în prezent, de două săptămâni, PSD și Marcel Ciolacu îl susțin cu arme și bagaje pe Florin Cîțu, asta e realitatea. Este o realitate pe care o acceptăm. Da, #echipacâștigătoare s-a completat cu Marcel Ciolacu. Este o achiziție a lui Florin Cîțu”, a declarat Dan Barna.

”Faptele sunt foarte clare”

Întrebat dacă știe să fi fost negocieri, Barna a spus că nu se aruncă în acuzații cum a făcut premierul, spunând neadevăruri, ci doar constată că voturile PSD sunt aliniate cu voturile echipei Florin Cîțu.

”Faptele sunt foarte clare: Florin Cîțu și Marcel Ciolacu conduc, în momentul de față, România. Asta e realitatea”, a afirmat Dan Barna.

”Mi-aş dori ca marţi să se voteze moţiunea de cenzură. Din ce am văzut în Parlament, acest bloc solidar Florin Cîţu – Marcel Ciolacu, PNL – PSD, bloc împreună, probabil că va bloca, am o prezumţie că asta se va întâmpla, şi votul moţiunii de miercuri”, a mai spus Dan Barna.

”Eu cred că moţiunea nu va ajunge la vot, va fi blocată. Eu sper ca cei doi preşedinţi să înţeleagă cât de important este, dincolo de agenda lor personală, cât de important este ca această Constituţie pe care o avem să fie respectată. Suntem într-un cadru de încălcare grosieră a Constituţiei”, a acuzat Dan Barna.

El a schițat opțiunile pe care le are USR PLUS în funcție de rezultatul moțiunii: „Dacă va ajunge să fie votată, oricare va fi rezultatul, vom fi în consecinţă.

”Poate şi eu mă visez noaptea, în somn, Superman, dar după aia vine dimineaţa”

Dacă Guvernul rămâne în picioare, foarte bine, suntem în opoziţie şi avem un guvern minoritar susţinut de PSD, e o realitate. Dacă moţiunea va fi votată şi Guvernul Cîţu pică, aşteptăm un nou premier. Acestea sunt variantele”, a arătat Dan Barna.

Pe de altă parte, liderul USR PLUS a spus că este o „minciună sfruntată” ideea ca USR să negocieze cu PSD.

”Ideea că noi, USR, am negocia cu PSD, premierul, e una ridicolă. Noi am spus foarte clar, această coaliţie, PNL, USR PLUS, UDMR poate să continue cu un premier în stare să conducă o coaliţie.

Acuzaţia, afirmaţia, cum să spun, insinuarea, de ieri a domnului Cîțu este nu de rea-credinţă, este o minciună evidentă. Cum aş putea să negociez eu cu Marcel Ciolacu, care susţine prin vot, în Parlament, pe Florin Cîţu?

Aici toată lumea vede realitatea. Una e să visăm, poate şi eu mă visez noaptea, în somn, Superman, dar după aia vine dimineaţa, mă trezesc şi începe viaţa de zi cu zi. Exclus. Nu există această negociere şi nici nu a existat”, a declarat Dan Barna, într-o aluzie ironică la un clip cu Superman postat joi pe contul de Instagram al premierului Cîțu.