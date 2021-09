Guvernul a anunțat că va sesiza Curtea Constituțională în privința moțiunii de cenzură depusă de USR PLUS și AUR.

„Dacă Curtea Condtituțională ne dă nouă dreptate, voi veni public și voi cere demisia președintelui Camerei Deputaților și Senatului pentru ceea ce au făcut în această perioadă”, a declarat Florin Cîțu joi, după ședința de guvern.

Florin Cîțu nu va participa la citirea moțiunii

El a precizat că nu va participa la ședința Parlamentului în care se va citi moțiunea: „Nu girez astfel de acte în Parlamentul României, abuzurile celor doi președinți”.

Curtea Constituțională va fi sesizată

Premierul Florin Cîțu a anunțat, de asemenea, că Guvernul va sesiza Curtea Constituțională a României în privința moțiunii de cenzură depuse de USR PLUS și AUR, despre care consideră că a fost depusă nelegal.

„Vă anunţ că Guvernul va sesiza Curtea Constituţională pentru conflict juridic între Guvern şi Parlamentul României. Există dubii şi în modul la care au fost depuse aceste semnături”, a spus Florin Cîțu.

Joi, la ora 16.00, se întrunește plenul Parlamentului, convocat de preşedinţii Camerei Deputaţilor și Senatului, Ludovic Orban și Anca Dragu, pentru prezentarea moţiunii de cenzură iniţiată de USR PLUS şi AUR împotriva Guvernului Cîțu.

Motivele depunerii moțiunii de cenzură

Amintim că USR PLUS și AUR au depus o moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu, ca urmare a demiterii ministrului justiției, Stelian Ion.

”Fiecare membru al coaliției și-a menținut punctul de vedere referitor la situația în care se află coaliția. Cei de la PNL au spus că rămân alături de premierul Florin Cîțu. Noi am transmis că acesta nu mai are încredere, urmare și a votului Comitetului Politic, peste aproape 400 de lideri din USR PLUS au confirmat lucrul acesta. Pe cale de consecință, a fost depusă moțiunea de cenzură, calea parlamentară prin care sperăm, în termen cât mai scurt, să avem un nou premier și coaliția să poată să meargă mai departe.

Am încercat în ședința de coaliție să convingem colegii noștri de coaliție că un Guvern ca să funcționeze are nevoie de un prim-ministru care cultivă încrederea. Colegii noștri au insistat să îl susțină pe Florin Cîțu. În consecință, folosim procedura aceasta parlamentară, pentru a ajunge în situația în care să putem să lucrăm cu un alt prim-ministru.”, declara Dan Barna.