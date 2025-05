Candidatul independent Victor Ponta a oferit o declarație fermă după publicarea estimărilor de la ieșirea de la urne, care îl plasează pe poziția a patra în cursa pentru președinția României. Potrivit acestuia, presiunile exercitate de actuala conducere politică au afectat exprimarea liberă a votului, iar adevăratul rezultat va reieși abia după numărarea completă a voturilor. Ponta crede că are șanse reale să ajungă în turul al doilea.

Victor Ponta a fost creditat cu scoruri diferite de cele trei institute de sondare a opiniei publice: 19% potrivit Sociopol, 15% conform Avangarde și 14,7% în sondajul CURS.

Deși diferențele față de locurile superioare sunt notabile, fostul premier susține că rezultatul final ar putea arăta o altă realitate. Ponta se arată convins că numărătoarea voturilor va confirma un sprijin popular mai mare decât cel estimat de exit-poll-uri.

Într-o primă reacție, el a declarat că mulți cetățeni nu au avut curajul să își exprime opțiunea sinceră, invocând o atmosferă tensionată și presiuni din partea partidelor aflate la guvernare.

Victor Ponta a transmis că are încredere în corectitudinea procesului electoral, chiar dacă nu are proprii reprezentanți în secțiile de votare.

El susține că oamenii implicați în procesul de numărare sunt de bună credință și că voturile vor reflecta voința reală a electoratului.

În același timp, candidatul independent critică dur modul în care coaliția PSD-PNL a gestionat campania electorală.

Ponta consideră că actuala conducere a guvernului s-a implicat abuziv în procesul electoral, influențând opinia publică și generând temeri în rândul alegătorilor.

„Sper ca de mâine vor înceta presiunile insuportabile din partea conducerii de partid, nu cred că alianța PSD-PNL va avea candidat în turul 2 și va guverna încă 2 săptămâni pentru că au abandonat România în ultima vreme.(…)

Niciodată nu am văzut asemenea amenințări și presiuni în politică de ceva vreme. Am fost președinte de partid, nu am fost niciodată pe locul 3 și niciodată nu am cerut colegilor din partid să voteze pe cineva de la dușmani ”, a afirmat el.