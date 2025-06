Dominic Fritz, actualul președinte interimar al USR, și-a anunțat intenția de a candida oficial pentru șefia partidului, exprimând o viziune ambițioasă care urmărește transformarea USR într-o forță politică majoră în România.

Într-un mesaj adresat colegilor săi, Fritz subliniază că partidul trebuie să facă un pas decisiv spre o „resetare strategică” ce să îl poziționeze clar în centrul spectrului politic, acolo unde ar putea atrage o bază largă de alegători din toate mediile sociale și geografice, notează g4media.ro.

Preluând conducerea temporară a USR după demisia Elenei Lasconi, Fritz a reafirmat legătura sa profundă cu activitatea politică locală, fiind în continuare primar al Timișoarei.

Experiența câștigării unui al doilea mandat în fruntea orașului i-a demonstrat că succesul vine dintr-un amestec de viziune clară, colaborare în echipă și soluții pragmatice, elemente pe care dorește să le extindă la nivel național.

Potrivit lui Fritz, USR trebuie să se desprindă de imaginea de partid „de nișă”, concentrat în principal pe mediul urban mare, și să își deschidă porțile către toți cetățenii, inclusiv cei din orașele mici și din mediul rural.

Pentru acesta, cheia este o strategie centristă și unitară, inspirată în parte din succesul electoral al lui Nicușor Dan, care a reușit să coaguleze în jurul său un electorat variat, orientat către o Românie modernă, deschisă și democratică.

Fritz insistă că USR trebuie să devină un partid care să ofere o alternativă serioasă și moderată, în opoziție atât față de politica tradițională „feudală” a partidelor clasice, cât și față de populismul radical, reprezentat de alte formațiuni.

Aceasta presupune o abordare care să integreze diversitatea socială și geografică a țării, făcând din pluralism o resursă pentru unitate și coeziune internă.

În plus, el pune accent pe importanța digitalizării și a comunicării eficiente în interiorul partidului și cu electoratul, pentru a construi un dialog permanent și relevant. Fritz consideră că un USR conectat și adaptat tehnologic poate oferi răspunsuri mai rapide și mai coerente la nevoile societății.

În încheierea mesajului său, Dominic Fritz a abordat și controversa legată de legalitatea candidaturii sale, reafirmând că dreptul său de a candida și de a conduce USR este garantat de legislația românească și confirmat prin hotărâri judecătorești, în ciuda unor critici interne și externe.

”Dragi colege și colegi,

Am intrat într-un context politic în care USR are șansa să devină principalul partid din România. Îmi doresc să fiu parte din acest drum și de aceea candidez la Președinția USR.

Sunt cu toată inimă primar al Timișoarei. Nu am țintit niciodată să-mi iau o poziție în plus. Dar simt că am o responsabilitate să dau mai departe partidului din ce am reușit cu echipa de la Timișoara: dincolo de buna guvernare locală, am trezit ambițiile mari, aspirațiile la mai mult bine pentru o majoritate a timișorenilor.

Dincolo de viziune, muncă în echipă și soluții, acesta a fost secretul victoriei noastre de anul trecut, când am câștigat al doilea mandat de primar al Timișoarei, iar USR s-a reconfirmat ca principala forță politică a orașului.

Vreau să construim împreună aceea viziune care ne poate transforma dintr-un partid de nișă, al urbanului mare, în cea mai importantă forță politică a României, care câștigă alegerile.

Știu că asta ne dorim cu toți și mai ales că asta își doresc alegătorii USR: să fim mai mari, mai puternici, să vorbim cu toți. Putem să ieșim din bulă și am demonstrat că avem capacitatea să strângem în jurul nostru majorități, acolo unde am câștigat primăriii.

Atunci când, după multe discuții cu mulți dintre voi, am notat viziunea mea pentru USR, Un nou contract politic pentru o Românie modernă și integratoare, am plecat de la întrebarea: ce trebuie să facă USR ca să câștige alegerile, așa cum a reușit Nicușor Dan?

Nicușor Dan a câștigat cu o strategie electorală centristă, pragmatică și unificatoare, fără să renunțe la valorile lui. Este ceea ce am făcut și noi pentru a câștiga primării în orașe și comune.

S-a adresat tuturor cetățenilor, din toate categoriilor sociale și i-a mobilizat pe cei care vor o Românie modernă, nu una care se întoarce în timp, care vor o societate deschisă și o democrație funcțională, nu închidere, ură și dezbinare. Iar acești alegători sunt peste tot: în orașele mari, dar și în cele mici și sate.

Ei reprezintă centrul care respinge atât politica de tip feudal practicată de partidele clasice, dar și populismul radical și iresponsabil al AUR. Aceasta este noua axă politică a României. USR trebuie să se regăsească în centru, acolo unde sunt atât alegătorii noștri actuali, cât și alții care l-au ales pe Nicușor Dan, dar încă nu sunt votanți USR.

Ceea ce vă propun este o resetare strategică: un partid de centru, în sensul strategic, care pune în miezul preocupărilor sale societatea, în toată diversitatea ei. Care se adresează politic, prin comunicare și soluții, urbanului mare, mic și ruralului.

Să ne întrebăm în fiecare zi și mai mult: ce așteaptă cetățenii de la USR?

Să nu ne temem de diversitatea noastră și să ne uniformizăm, ci să o folosim ca pe o resursă de coeziune internă și de deschidere către societate.

Să construim împreună, în comunități și clustere, soluțiile pentru astăzi și viziunea pentru România de mâine.

Să ne digitalizăm mai mult pentru a comunica mai eficient între noi și cu alegătorii.

Vă invit să parcurgeți întreg programul în eUSR și să purtăm o discuție pe marginea lui.

La final, vreau să clarific legalitatea candidaturii mele care este pusă sub semnul întrebării, nejustificat, în cercuri interne și externe. Legislația din România îmi conferă dreptul de a fi membru al unui partid politic, și implicit de a-l conduce, iar acest drept a fost deja testat în justiție, cu ocazia contestărilor la candidatura mea la Primăria Timișoarei în 2020 și în 2024. De un an de zile sunt și parte din conducerea USR. Vă asigur că fac acest pas după ce am discutat cu juriști importanți din România, cu o practică de zeci de ani, inclusiv în drept constituțional. Obținerea cetățeniei, pe care mi-o doresc atât de mult, e doar o chestiune birocratică, cu dosarul depus de un an și cu toate condițiile îndeplinite.

Dragi colege și colegi,

sunt conștient de responsabilitatea pe umerii următorului președinte. Am mare încredere că voi putea face față provocărilor dacă ținem aproape. Nu voi fi un președinte mereu convenabil, dar vă promit că voi fi un președinte care mereu va pune interesul partidului, în toată diversitatea ei, pe primul loc.

Sunt tare mândru de acest USR și aștept să construim împreună, pentru România.

Cu încredere și optimism,

Dominic”