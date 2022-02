Irineu Durău, senator USR și fost candidat la șefia partidului, este de părere că formațiunea trece printr-o adevărată criză din cauza lipsei de direcție. În opinia sa, există un risc major de scindare în interiorul partidului și nu exclude participarea sa pentru șefia USR.

„Suntem clar într-o criză externă. Astăzi USR nu este unde trebuie. Nu am văzut niciun progres notabil în USR. În USR este aceeaşi majoritate în Biroul Naţional de 4 ani şi jumătate. Echipa Ghinea – Barna – Drulă s-a rupt de Dacian Cioloş şi a generat o nouă confruntare. Obiectivul USR trebuie să fie extern, dincolo de certuri. În USR, liderii mai degrabă au renunţat. Este greu să rezişti. Responsabilitatea înseamnă să rămâi până la capăt”, a declarat senatorul pentru Aleph News.

Problema din USR

El consideră că sistemul de vot din USR este incorect și reprezintă o problemă ce trebuie rectificată.

„Preşedintele USR a fost ales prin votul tuturor membrilor. Preşedintele USR avea o mare legitimitate. Biroul Naţional USR este însă ales prin delegaţi. Din cauza unui sistem de vot incorect, se ajunge la o altă cotă de reprezentare în USR. De multe ori, delegaţii pentru Congres se negociază de puterea USR de la centru. Eu ştiam matematic, înainte de Congres, că raportul din Biroul Naţional va fi de 14 la 11. Eu vorbesc de probleme mari de sistem în USR. Nu e firesc ca dintr-o filială să fie trimişi mai sus oameni care susţin o singură grupare. Am atras atenţia despre aceste sisteme care nu dau un rezultat corect şi incită la comportamente umane exagerate. Şi la noi s-a auzit despre acele autobuze ca anumiţi oameni să câştige alegerile. Noi suntem alternativa reală în USR Plus. Am propus un referendum în USR, nu s-a declanşat niciodată, cu încălcarea statutului”, a precizat Durău.

Senatorul vine și cu o propunere pentru rezolvarea problemei sistemului de vot din USR.

„Este o problemă cu sistemul în USR. Membrii din diaspora pleacă cu sutele din USR pentru că nu-şi mai găsesc dreptatea. Noua conducere din USR este de fapt vechea conducere. Noua conducere trebuie să schimbe macazul. Noi suntem „echipa Curaj”: Allen Coliban, eu, Nicu Ştefănuţă, Cătălin Teniţă, Mihai Poliţeanu. Preşedintele USR ales prin vot universal are cea mai mare legitimitate. Cătălin Drulă trebuie să declanşeze alegeri în USR. Trebuie să vorbim despre performanţa Biroului Naţional USR. Instabilitatea internă a liderului USR este nefericită. Nu e uşor să tranşezi problematici grele în USR. Preşedinţii USR ar trebui să fie mai bine conectaţi cu membrii USR. În Biroul Naţional USR s-au preferat luptele. Mai bine se închideau într-o cameră până ieşea fum. Eu chiar cred că avem nevoie de reformă în USR”, a explicat Irineu Durău.

Ce a spus despre demisia lui Dacian Cioloș?

În ceea ce privește demisia lui Dacian Cioloş de la şefia partidului, la doar 4 luni după ce a fost ales prin votul direct al membrilor, Irineu Darău a spus că „este regretabil că în USR s-a ajuns aici”.

„Mi s-a părut o capcană pe care Dacian Cioloş şi-a întins-o singur. Apoi cealaltă tabără a armat capcana şi mai tare. Este regretabil că în USR s-a ajuns aici. Aş fi preferat ca membrii USR să participe la şedinţe. După 3-4 luni de frustrări, fiecare echipă s-a dezis de cealaltă. Cătălin Drulă este în faţa unei alegeri foarte importante. Drulă are o şansă să renunţe la modul de forţă de a conduce USR. Echipa Ghinea – Barna – Drulă a condus autoritar USR. De acest moment depinde cariera politică a lui Drulă intern şi extern. (…) Opţiunea a fost să se dea publicităţii înregistrările din USR. Ar trebui să se găsească soluţii la masa discuţiilor, nu prin spectacolul extern. Nu văd o reformă reală în USR PLUS. Drumul prin care s-a ajuns aici nu a fost cel corect. Greşeala lui Dacian Cioloş este că nu a popularizat în partid ideile sale. Din 25, 24 tot la butoanele interne ale USR au rămas”, a spus senatorul.

Tensiune mare și pericol de ruptură în partid

De asemenea, el punctează că tensiunea este mare acum în partid, în contextul în care sondajele arată numai scăderi în ultimii 3 ani. Irineu Darău a vorbit și despre o potenţială ruptură în partidul proaspăt fuzionat și consideră că pericolul în acest sens este real.

„Tensiunea acum este foarte mare. Mi-ar plăcea să spun că nu există acum riscul ruperii. Există şi alte falii în USR, nu numai cea dintre USR şi PLUS. Cătălin Drulă trebuie să oprească hemoragia din USR. Oamenii care pleacă din USR au tras foarte mult pentru partid. Rezultatul este că de 3 ani scădem în sondaje. Biroul Naţional USR trebuie să-şi recunoască greşelile. Cu aceiaşi oameni şi metode se va eşua. Congresul USR a trebui declanşat imediat. Pentru organizarea Congresului USR trebuie 2 luni. În USR trebuie să existe un preşedinte care să-şi asume mandatul până la capăt. Am putea avea un Congres în USR în perioada aprilie – mai”, a declarat Irineu Darău.