UPDATE: Șeful deputaţilor USR, Ionuţ Moşteanu, a revenit cu următorul mesaj.

De asemenea, a spus că urmează să fie luate şi alte decizii în Biroul Naţional „pentru a face să se întâmple nişte lucruri şi practic”.

Dominic Fritz a explicat că, potrivit statutului, Biroul Naţional poate convoca, în termen de 15 zile, Comitetul Politic.

Potrivit explicațiilor oferite de Fritz, la Congres se alege candidatul partidului la alegeri, dar Comitetul Politic are atribuţia de a stabili strategia politică şi alianţele politice.

Moşteanu a spus că în Congres ar fi durat câteva săptămâni, iar Comitetul Politic poate lua decizii mai rapid.

Suntem acoperiţi de statut sută la sută. Cine doreşte să mai aştepte două săptămâni până când să afle şi formal, să vadă ştampila pe hârtie, poate să aştepte două săptămâni. Noi nu credem că este responsabil să aşteptăm două săptămâni până când să spunem adevărul românilor şi tocmai de aceea am luat această decizie”, a completat Dominic Fritz.

„Elena Lasconi are decizie de Congres pentru a fi candidatul partidului la alegerile din 2024, scrie negru pe alb în decizia Congresului de la finalul lui iunie 2024 şi cumva tacit şi fiindu-i frică să convoace un alt Congres în februarie, în martie, când deja mulţi dintre colegi erau de partea lui Nicuşor şi spuneau asta mai pe la colţuri, mai public, n-a convocat un nou congres, unde ar fi putut să îşi reconfirme candidatura.

În încheiere, a spus că nu se aşteaptă ca Elena Lasconi să se retragă, altfel nu s-ar fi ajuns în această situaţie.

Știrea inițială: USR se confruntă cu una dintre cele mai tensionate perioade, decizia de a-l susține pe Nicușor Dan, în detrimentul Elenei Lasconi, riscând să declanșeze o ruptură profundă. Aceasta din urmă avertizează că nu se va retrage din cursă și amenință cu acțiuni în justiție.

Joi, în cadrul unei ședințe a Comitetului Politic al USR, conducerea partidului a votat în proporție de 75% în favoarea susținerii lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale din 2024.

Această decizie vine la doar o zi după ce USR anunțase, cu două voturi împotrivă, că va susține un candidat independent pro-european la prezidențiale. Liderii partidului consideră că Nicușor Dan este singurul cu șanse reale să ajungă în turul al doilea.

Elena Lasconi a fost prezentă la ședința decisivă, însă a refuzat să voteze. Ea susține că întreaga procedură este nestatutară și că asistăm la o „execuție politică”.

„O gașcă din USR a ajuns să încerce să mă elimine, după ce am fost validată de Congres, în plin proces electoral, fără nicio decizie a unei autorități competente. Este o execuție politică ascunsă sub un formalism de partid, dar care, în esență, nu are nici legitimitate, nici temei legal. ABUZ, despre asta vorbim”, a scris Elena Lasconi pe Facebook.