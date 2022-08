Oficialii ucraineni și experții internaționali avertizează de luni de zile cu privire la riscul pe care luptele îl reprezintă pentru o centrală nucleară extinsă de pe malul râului Dnipro, în sudul Ucrainei. La începutul acestei săptămâni, organismul mondial de supraveghere nucleară a declarat că situația devine din ce în ce mai periculoasă, relatează CNN.

Apoi, vineri, au răsunat explozii la complexul nuclear Zaporojie, cel mai mare de acest tip din Europa, reaprinzând temerile privind un potențial dezastru.

Moscova și Kievul s-au acuzat reciproc de bombardarea centralei, care a fost preluată de forțele rusești la începutul lunii martie, împreună cu orașul Enerhodar, unde se află complexul.

„Situație extrem de riscantă pentru toată lumea din Europa”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Moscova pentru atac, calificând loviturile drept o „crimă nerușinată” și un „act de teroare”.

„Astăzi, ocupanții au creat o altă situație extrem de riscantă pentru toată lumea din Europa”, a declarat el în discursul său nocturn de vineri.

Ministerul rus al Apărării a negat afirmația, spunând că ucrainenii au efectuat trei lovituri de artilerie asupra uzinei și a zonei înconjurătoare. Ministerul a adăugat că a fost redusă capacitatea de generare a unei unități de la centrală, iar alimentarea cu energie electrică a alteia a fost întreruptă.

Trupele ruse au forțat managerii acesteia să lucreze „sub amenințarea armelor” după ce au capturat centrala la 5 martie, potrivit oficialilor ucraineni din domeniul nuclear. O săptămână mai târziu, Kremlinul a trimis oficiali și tehnicieni de la agenția nucleară de stat a Rusiei pentru a ajuta la efectuarea de reparații și la gestionarea instalației.

De atunci, personalul ucrainean și cel rusesc lucrează unul alături de celălalt, iar comunicarea cu lumea exterioară a fost intermitentă.

Energoatom a declarat vineri că bombardamentele rusești au lovit în interiorul și în jurul complexului nuclear și au avariat o instalație de preluare a apei, întrerupând alimentarea cu energie și apă a unei mari părți din Enerhodar.

„Trei lovituri au fost înregistrate direct în zona stației”, a declarat agenția ucraineană, susținând că una dintre ele a fost „în apropierea uneia dintre unitățile de putere unde se află reactorul nuclear”.

CNN nu a putut verifica afirmațiile privind pagubele de la centrală, care ocupă un amplasament mare. O mare parte din recentele incendii rusești din zonă au provenit din apropierea centralei și nu este clar dacă părți ale instalației nucleare au fost lovite accidental.

Energoatom a declarat sâmbătă că centrala este operațională, iar personalul ucrainean de la stație a continuat să lucreze pentru a asigura siguranța radiațiilor.

Procurorii ucraineni au deschis o anchetă privind incidentul.

Pericol la centrala nucleară din Ucraina

Pericolul exact reprezentat de exploziile din interiorul și din jurul centralei nucleare din Zaporojie rămâne neclar.

Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, a declarat marți, într-un interviu acordat The Associated Press, că situația de la centrală a fost „complet scăpată de sub control”. „Fiecare principiu al securității nucleare a fost încălcat”, a spus el, făcând apel la Rusia și Ucraina să permită experților să viziteze situl. „Ceea ce este în joc este extrem de serios și extrem de grav și periculos”.

Mai mulți oficiali occidentali și ucraineni cred că Rusia folosește acum uriașa instalație nucleară ca pe o fortăreață pentru a-și proteja trupele și pentru a organiza atacuri, deoarece presupun că Kievul nu va riposta și nu va risca o criză.

Există în continuare riscul unor scurgeri radioactive. Un reactor a fost închis

Operatorul centralei nucleare Zaporojie din Ucraina afirmă că unele părți ale instalației au fost „grav avariate” de loviturile militare ruse, ceea ce a forțat închiderea unui reactor, relatează BBC.

Există în continuare riscul unor scurgeri radioactive, a avertizat Energoatom.

Moscova a declarat că Ucraina a efectuat atacul, dar UE a condamnat acțiunile Rusiei asupra centralei.

Forțele ruse au ocupat centrala nucleară din Zaporojie – cea mai mare din Europa – în martie, dar a păstrat angajații ucraineni.

Ucraina acuză forțele ruse că au tras cu rachete asupra zonelor civile de la sit, folosind „tactici de teroare”.

Loviturile de vineri „au provocat un risc serios pentru funcționarea în siguranță a centralei”, a scris Energoatom pe Telegram, adăugând că un cablu de alimentare a fost avariat, ceea ce a forțat unul dintre reactoare să nu mai funcționeze.

Nu se știe care sunt pagubele

BBC nu a putut verifica pagubele raportate la centrala nucleară.

Cu toate acestea, UE a atacat Moscova în legătură cu ultimele bombardamente, iar cel mai înalt diplomat al blocului, Josep Borrell, a condamnat activitățile militare ale Rusiei în jurul centralei.

„Aceasta este o încălcare gravă și iresponsabilă a normelor de securitate nucleară și un alt exemplu al disprețului Rusiei față de normele internaționale”, a declarat el, solicitând ca AIEA, organismul de supraveghere nucleară al ONU, să aibă acces la centrală.

Centrala a scăpat de sub control

Șeful AIEA a declarat săptămâna aceasta că centrala a „scăpat complet de sub control”.

Forțele ruse dețin centrala și zonele înconjurătoare, în apropierea teritoriului controlat de Ucraina. Unitatea dispune de șase reactoare cu apă sub presiune și depozitează deșeuri radioactive.

Civilii din apropiere, în Nikopol, care se află dincolo de râu și care este încă sub control ucrainean, au declarat pentru BBC că rușii trag cu rachete din zona din jurul centralei și mută echipamente militare în incintă.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că „orice bombardare a acestui sit este o crimă nerușinată, un act de teroare”.

Ministerul britanic al Apărării susține că Rusia folosește zona pentru a lansa atacuri – profitând de „statutul protejat” al centralei nucleare pentru a reduce riscul de atacuri din partea forțelor ucrainene.