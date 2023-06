Dezvăluiri făcute de Simona Gherghe

Ultimele dezvăluiri făcute de Simona Gherghe se referă la momentele grele prin care a trecut la nașterea primului copil, dar și în primele luni de la venirea pe lume a Anei, care acum are șase ani.

„Primele zile cu Ana acasă au fost crunte. De fapt, primele luni. Sunt o mulțime de lucruri, pe care nu mi le amintesc deloc, iar dacă ar fi să descriu perioada aia, în mintea mea e ca un tunel. Așadar, întuneric. Deși am citit mult, în timpul sarcinii, realitatea m-a lovit în plin. Așa ca primele săptămâni au fost cu frici, anxietăți, epuizare fizic (treaba asta cu lipsa somnului nu mi-a spus-o nimeni…) și singurătate. Deși eram în casa și cu Razvan, și cu mama”, a spus Simona Gherghe pe rețelele de socializare.

Vedeta spune că, în ciuda faptului că familia nu este completă, nu mai visează la încă un copil, având în vedere vârsta și starea de sănătate.

„Nu, suntem în formula completa. În plus, nici nu mai am voie, am avut două sarcini dificile. Nu mă ajută nici vârsta: am 44 de ani. Oricum, la cât de greu am rămas însărcinată, nici măcar nu îndrăzneam să visez să am doi copii”, a mai declarat Simona Gherghe.

Începe o nouă etapă pentru Ana

Pe de altă parte, pentru fiica sa, Ana, în această toamnă începe un nou capitol al vieții sale. Mai exact, va merge în clasa pregătitoare. Simona Gherghe știe că va fi o perioadă dificilă pentru Ana, întrucât va învăța lucruri noi și va fi înconjurată de oameni străini, dar este convinsă să totul va fi bine.

„Astăzi mi se pare o zi emoționantă pentru că am închis toată procedura de înscriere a Anei la școală. Din toamnă va fi în clasa pregătitoare și azi a fost ultimul pas, înscrierea în baza de date a Ministerului Educației.

Urmează o perioadă foarte frumoasă, e o perioadă grea, dar e cea mai frumoasă. Atunci când mă gândesc la copilăria și la adolescența mea, îmi aduc aminte, cred, cu cel mai mare drag, de anii de școală. O să fie fain din toamnă”, a scris recent vedeta pe rețelele de socializare.