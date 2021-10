O altă poveste de dragoste din presa mondenă s-ar fi încheiat. Odată cu venirea toamnei, se pare cu nu doar natura moare, ci și iubirea! O frumoasă brunet din showbiz este acum singură! Aceasta a făcut anunțul ieri seară.

„Astăzi, un capitol din viața mea a luat sfârșit” au fost cuvintele Ioanei Năstase, soția celebrului tenismen Ilie Năstase.

Aceasta și-a luat prin surprindere urmăritorii de pe rețele de socializare după ce a postat o declarație șocantă. Bruneta s-a confesat prietenilor ei de pe Facebook cu privire la relația ei cu celebrul tenismen. Din spusele Ioanei, reiese că cei doi nu mai formează un cuplu.

„Astăzi, un capitol din viața mea a luat sfârșit!!!! Mă consider o femeie puternică și mândră de faptele mele… răbdarea mea, iertarea mea, voința și bunele intenții. Pot spune că această experiență m-a schimbat foarte mult din toate punctele de vedere, chiar dacă a fost nevoie de foarte multă stăpânire de sine.”, a spus Ioana Năstase pe Facebook.

Ioana Năstase a lăsat să se înțeleagă din postarea ei de pe Facebook că a făcut tot ce a putut pentru a salva povestea de dragostea dintre ea și Ilie Năstase. În ciuda eforturilor sale, despărțirea a fost iminentă.

„RĂBDAREA MEA A LUAT SFÂRȘIT!!! În toată această perioadă, am avut și ocazia de a cunoaște oameni buni, de o mare valoare și bine intenționați iar pentru asta le mulțumesc! Poate unii dintre dumneavoastră m-ați judecat gresit, alții mi-ați acordat înțelegere si mi-ați apreciat răbdarea care nu a fost deloc ușoară. Am continuat să lupt, crezând si sperând că se va schimba ceva in bine.”, a explicat bruneta.