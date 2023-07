Potrivit persoanei respective, Ilie Năstase, s-a mutat într-un cartier rezidențial din București, iar soția sa, Ioana, a rămas în vila în care cuplul locuia în Otopeni. Astfel, fostul mare jucător de tenis a rămas singur într-un complex de blocuri, construit de un bun prieten.

Ilie Năstase a rămas singur

Soția sa, Ioana a rămas singură în Otopeni, într-o vilă a cărei chirie este suportată de către Ilie Năstase Potrivit surselor citate de ProSport, soția tenismenului i-a cerut lui Ilie să locuiască singură, iar acesta ar fi acceptat.

„Ilie nu iese din cuvântul ei. Așa că s-a conformat. S-a mutat din vilă. În apartamentul în care locuiește acum nu plătește nici o chirie.”, a transmis sursa apropiată cuplului.

Ilie Natase a deținut în trecut mai multe proprietăți de lux în România, dar și în străinătate. EL a fost proprietarul unei vile care se află pe strada Andrei Mureșanu, a unui apartament de lux în complexul Caelia din Mamaia, dar și a unui apartament din centrul Parisului. Din păcate, fostul mare campion nu a știut să își gestioneze averea și a trebuit să-și vândă proprietățile. Astfel, el a devenit un plătitor de chirii.

„A fost prima propietate pe care a vândut-o (cea din Partis-n.red). N-am crezut că va ajunge aici. Din păcate a ajuns să fie tributar chiriilor. El a greșit aici pentru că nu a știut să-și gestioneze agoniseala.”, a mai declarat persoana apropiată lui Ilie Năstase.

Ilie Năstase are probleme financiare?

S-a scris că Ilie Năstase „a ajuns la sapă de lemn” și a fost nevoit să ceară ajutorul statului. Totuși, acesta a subliniat că totul este, de fapt, o minciună.

Potrivit informațiilor transmise de fostul mare sportiv, acesta a fost în Paris, la Roland Garros și nu a trecut deloc prin România.

„Nu am fost niciodată în viața mea să îmi cer pensia, nimic, unde? Acestea sunt niște minciuni. Cel mai mare popor mincinos, deci, oamenii sunt niște mincinoși în țara aceasta. Eu nu am fost, am fost la Roland Garros, am fost la mare, ce să caut eu în instanțe. Nici nu am fost în România, eu am fost la Paris, la Roland Garros, când să fac eu treaba asta? Și de ce să o fac?”, a declarat Ilie Năstase pentru Antena Stars.