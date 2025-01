Bolojan: Dacă nu s-ar fi adoptat Ordonanța trenuleț, am fi ajuns în incapacitatea de plată

Ilie Bolojan a explicat că România beneficiază de stabilitate economică atâta timp cât echilibrele bugetare sunt menținute și cheltuielile nu devin incontrolabile. El a subliniat că unul dintre beneficiile esențiale ale Ordonanței „trenuleț” este faptul că nu au fost crescute cheltuielile statului, ceea ce reprezintă un merit al acesteia, chiar dacă a fost mult criticată. Bolojan a adăugat că, fără adoptarea acestei ordonanțe, deficitul nu ar fi fost de peste 8%, ci ar fi ajuns la 11-12%, ceea ce ar fi condus România într-o situație de incapacitate de plată.

”Totul este bine cât timp România este o ţară stabilă, cât timp echilibrele bugetare sunt respectate şi cheltuielile nu scapă de sub control. Şi dacă este un merit major al acestei ordonanţei trenuleţ, pentru care noi am susţinut că acest guvern să se formeze cât mai repede, este că, în primul rând, nu s-au mai majorat cheltuielile statului. Acesta este rolul fundamental al acestei ordonanţe mult hulite pe bună dreptate. Dar dacă nu s-ar fi adoptat, vă rog să vă gândiţi că nu am fi avut un deficit de peste 8%, ci am fi ajuns la 11-12%, ceea ar fi însemnat pentru România intrarea în incapacitate de plată”, a declarat Ilie Bolojan, duminică, la Digi 24.