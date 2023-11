PSD a suferit o mare lovitură. Deputata Ana Loredana Predescu a luat decizia de a demisiona din Partidul Social Democrat (PSD).

Ea s-a alăturat partidului lui George Simion, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Predescu a anunțat, marți, că își retrage statutul de membră a grupului parlamentar al PSD. Ea urmează să activeze în cadrul grupului AUR.

Parlamentara Ana Loredana Predescu reprezintă circumscripția electorală Brașov și a fost aleasă pe listele Partidului Social Democrat. Până în februarie 2021, a fost membră PSD, iar ulterior s-a alăturat Partidului Puterii Umaniste (PPU-SL). Astăzi, ea a anunțat că își retrage susținerea față de PSD și se alătură grupului parlamentar al Alianței pentru Unitatea Românilor (AUR).

Ana Loredana Predescu ocupă funcția de secretar în cadrul Comisiei speciale a Camerei Deputaților pentru automatizare și viitorul muncii, începând din februarie 2023.

În urma anunțului făcut de George Simion cu privire la „transferul” deputatei Ana Loredana Predescu în cadrul AUR Brașov, aceasta a acordat câteva declarații semnificative presei. A vorbit despre mutarea recentă și a împărtășit obiectivele pe care le are în vedere.

„Motivația de a mă alătura Alianței pentru Unirea Românilor a venit prin prisma parcursului meu politic din Parlamentul României, care nu a fost unul satisfăcător din punct de vedere al voturilor date de parlamentari în favoarea interesului românilor.

Cu toate că, de mai bine de doi ani, am primit invitația din partea lui George Simion de a mă alătura echipei sale, am simțit că acum este momentul potrivit. Am constatat că la nivelul societății s-a format obiceiul de a „pasa” responsabilitatea schimbării generației următoare.

Eu am spus: Stop joc! Nu vreau ca ai mei copii și copiii noștri să lupte perpetuu pentru schimbare, vreau să lupt eu pentru a mă asigura că nu pleacă din țară! Pentru că cel mai dramatic lucru care se poate întâmpla cu o societate, este exodul populației, care în România este cel mai mare, dintr-o țară fără război!”, a explicat deputata.