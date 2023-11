Lucian Bode, secretar general al PNL, a spus adevărul despre coaliţia de guvernare. Liderul liberal afirmă că parteneriatul PNL-PSD este unul pur pragmatic, care asigură stabilitatea României.

Nu este vorba despre simpatii politice sau prietenii între cele două partide.

Bode subliniază că această coaliţie a ţinut România pe linia de plutire într-o perioadă extrem de dificilă. În ciuda tuturor problemelor, în ţara noastră s-a construit şi s-au făcut investiţii în ultimii ani, graţie PNL şi a acestei coaliţii.

„La nivel naţional suntem parte a unei coaliţii care a ţinut România pe linia de plutire în toţi aceşti ani extrem de grei.

Am reuşit să ţinem ţara stabilă şi, deşi am fost sub presiunea vremurilor şi a contextelor regionale complicate, am reuşit să construim, să facem investiţii şi să dezvoltăm România în ciuda tuturor crizelor suprapuse, în cei trei ani şi jumătate liberală, cu prim-ministru liberal, având parte de o criză sanitară, pandemică, de o criză energetică, de o criză economică şi acum de o criză de securitate la frontierele României”, a declarat Lucian Bode, aflat în vizită la organizaţia PNL Argeş, la Câmpulung.