Situația din Transnistria a fost comentată de fostul deputat al Dumei de Stat a Rusiei și omul de afaceri Ilya Ponomaryov. Acesta a vorbit într-un interviu despre atitudinea deputaților ruși despre această enclavă din Republica Moldova, dar și despre Abhazia, Osetia de Sud și acum Donbas, Luhansk și Donețk.

Deputații și societatea rusă găsește mereu justificări

„Trebuie să înțelegeți că deputații ruși și în general societatea rusă se consideră una bună. Mereu găsesc justificări și careva argumente pentru a spune că iată noi suntem pacificatori, apărători, noi prevenim violența și așa mai departe.

Pe de altă parte oamenii care au de afacere cu aceste probleme și sunt specialiști în domeniu folosesc aceste lucruri în interese proprii. Principalul motiv care determină existența Transnistriei este de ordin financiar, o gaură neagră unde se face contrabandă, scheme financiare, scheme energetice, dacă nu ar fi fost toate astea această istorie era de mult închisă.

Atât timp cât unii oameni pot câștiga bani din aceasta, problema va exista și din punct de vedere geopolitic este o rană deschisă care poate fi accesată în momentul oportun pentru a avea pârghii de a acționa în regiune.

În ceea ce privește deputații simpli, ei ziceau că iată noi am oprit acțiuni violente, ne-am apărat oamenii, am apărat limba rusă, că iată ai noștri ar fi fost omorâți, că iată dincolo erau românii cei răi, iată dincolo probleme cu găgăuzii, și iată că noi am rezolvat problemele, iată acestea erau discuțiile și atmosfera din rândul deputaților dar și a societății în mare măsură”, a declarat Ilya Ponomariov transmite TVR.

Aceste formațiuni separatiste vor dispărea foarte rapid

În ceea ce privește soarta Transnistriei după terminarea războiului dintre Ucraina și Rusia, acesta a spus că odată cu înlăturarea de la putere a lui Vladimir Putin și formațiunile separatiste „vor dispărea foarte rapid”.

„Eu consider că atunci când nu va mai exista regimul Putin aceste formațiuni separatiste nerecunoscute vor dispărea foarte rapid, deoarece ele există doar cât există suport din exterior, ori noua putere care se va instala „Adunarea Deputaților Poporului” (n.r. entitate politică organizată din opozanți ruși din care fac parte foști deputați, oameni de afaceri și activiști civici) a adoptat deja o decizie în acest sens care spune că forțele militare ruse vor părăsi aceste teritorii inclusiv cel transnistrean.

După aceasta deja va deveni o problemă strict internă a Republicii Moldova. În aceste condiții voi va trebui să vă rezolvați această problemă”, a mai spus fostul deputat rus.