Lucrurile sunt departe de a se fi liniștit în cazul Caracal chiar dacă Gheorghe Dincă a fost condamnat la ani buni de pușcărie. În plus, acesta ar trebui să plătească familiei Luizei Melencu daune de 100.000 de euro. Magistrații l-au condamnat pe Gheorghe Dincă la 30 de ani de închisoare cu executare, deși el nu a semnat pe durata cercetărilor niciun acord de recunoaștere a celor două crime. Astfel, el a fost condamnat la pedeapsa maximă, fiind găsit vinovat pentru omor, trafic de persoane și profanare de cadavre. În prezent, Gheorghe Dincă este încarcerat în Penitenciarul din Craiova. Decizia magistraților nu este încă una definitivă.

Mama Luizei Melencu a reacționat, însă dur, susținând că fata sa este în viață, iar Dincă nu ar fi decât un pion în acest caz extrem de mediatizat. Ea a declarat că fiica sa, dar și Alexandra Măceșanu nu au fost ucise. Ea a oferit o serie de declarații cutremurătoare despre ceea ce simte și crede că s-ar fi întâmplat cu fata sa.

Declarație cutremurătoare a mamei Luizei Melencu

„Acum sunt binișor. Am văzut ce a pățit Dincă. Nu mă așteptam să îl judece pentru omor calificat, sincer vă spun acest lucru. Fetele nu au fost omorâte! Eu zic că sunt traficate cine știe prin ce țară. De omorât nu sunt omorâte! Cred că sunt folosite pentru a scoate bani de pe urma lor. Într-o zi, Luiza o să se întoarcă acasă. În nici un caz nu sunt moarte fetele! Cine știe unde sunt vândute? Acum și cu presiunea aceasta mediatică care se pune în acest caz, poate sunt ascunse”, a declarat Monica Melencu, pentru Click!.

Monica Melencu a apreciat că multe lucruri din acest dosar nu se leagă și că s-au pus lucruri doar la voia întâmplării. Mai mult, ea a susținut că Alexandra Măceșanu ar fi în viață. În plus, mama Luizei Melencu a garantat că nu va renunța să-și caute fiica.

„Eu cred că atunci când au venit anchetatorii, Alexandra era deja plecată de acolo. Plus că, nu doar această situație nu se leagă în capul meu. Sunt multe! Noi suntem o familie mai modestă, dar nu ne lăsăm. Am cheltuit foarte mulți bani cu tot ce s-a întâmplat. Am fost și la detectorul de minciuni, am cheltuit 5.000 de lei, am fost și la probă de salivă. Ne este foarte greu dar nu ne lăsăm deloc”, a spus ea.

Gheorghe Dincă este sau nu vinovat de uciderea celor două fete?

Amintim că dosarul Caracal a fost plin de declarații în contradictoriu. La termenul din 16 iunie, Gheorghe Dincă a cerut să fie achitat pentru dublu omor, după ce le-a spus judecătorilor că cele două tineri nu sunt moarte. De asemenea, el a mai spus că nu există probe care să arate că el le-a omorât pe Luiza Melencu și pe Alexandra Măceșanu. Astfel, după ce a cerut să fie achitat pentru dublu omor, el a cerut să fie condamnat pentru orice, dar mai puțin pentru omor. Gheorghe Dincă a precizat că a fost constrâns să declare că el este autorul celor două crime și că ar fi fost torturat pentru a lua asupra lui vina.

Inițial, Gheorghe Dincă a susținut că a ucis-o pe Luiza Melencu, de 18 ani, iar resturile corpului le-ar fi aruncat într-o lizieră, de lângă Caracal. În urma unei expertize ADN efectuate de Institutul Național de Medicină Legală – INML s-a stabilit că fragmentele osoase găsite în cenușa din butoiul metalic de la domiciliul lui Gheorghe Dincă aparțin Alexandrei Măceşanu, cu o probabilitate de 99,93%.