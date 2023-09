Anunțul zilei despre Austria! Premierul Marcel Ciolacu a oferit recent un interviu pentru publicația austriacă „Der Standard”. Aici, el anunța că România va da în judecată Austria în cazul unui nou răspuns negativ față de aderarea la Spațiul Schengen.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a reacționat la acest anunț. El a precizat că Marcel Ciolacu trebuia să anunțe de la Guvern sau de la Parlament că România va da în judecată Austria. El afirmă că acest subiect nu este unul care ar trebui tratat cu ușurință.

Mureșan a mai adăugat că așteaptă explicații suplimentare și transparență pe acest subiect. El dorește ca premierul să informeze printr-un mesaj adresat românilor.

„Așteptăm cu toții explicații suplimentare din partea premierului, mi se pare normal ca un asfel de anunț să fie făcut în mod transparent în România, de la tribuna guvernului sau de la tribuna parlamentului, un for democratic ales. Să fim calmi și să așteptăm explicații suplimentare oficiale ale premierului, cu un mesaj adresat oamenilor din România”, a precizat Mureșan.

Reprezentantul PNL a mai adăugat că problema este a Austriei și că România a fost victima.

„Avem sprijinul Comisiei Europene, al Parlamentului European, al 26 din 27 din state membre, România a reușit mult în ultimul an, am reușit să convingem inclusiv Olanda, iar Olanda are deschidere acum și în privința Bulgariei. Sper să își corecteze poziția și Austria”, a declarat Siegfried Mureșan.