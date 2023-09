Robert Negoiță a făcut un anunț important despre eventuala sa candidatură la Primăria Capitalei.

Edilul Sectorului 3 a venit cu o declarație cheie pe acest subiect. El a dat detalii despre intrarea sa în cursa pentru șefia Bucureștiului.

Robert Negoiță a susținut că nu țintește Primăria Capitalei. El a spus că va susține, în schimb, un primar care va oferi o garanție importantă. Este vorba de acea persoană care nu va bloca proiectele pentru Capitală.

„Nu candidează Robert Negoiţă. Altcineva în afară de mine că e foarte posibil să existe persoane care poartă acelaşi nume ca şi mine, îi doresc succes dar eu mai am încă treabă la Sectorul 3 și am mari speranțe și chiar am spus-o și o repet va avea susținerea mea acel primar care îmi garantează, să scrie ceva pe hârtie, că nu ne blochează proiectele”, a spus edilul de la Sectorul 3.