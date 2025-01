Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,8 grade a lovit marți regiunea himalayană Tibet, în sud-vestul Chinei, provocând prăbușirea a numeroase clădiri și pierderi umane semnificative. Seismul, resimțit până în Nepal, a făcut cel puțin 95 de morți și 130 de răniți, potrivit ultimului bilanț transmis de agenția Xinhua.

Seismul s-a produs în localitatea Dingri, aproape de granița cu Nepal, la ora locală 09:05 (01:05 GMT). Epicentrul a fost localizat la aproximativ 370 km sud-vest de capitala regională Lhasa. Agenția națională de resort din China (CENC) a raportat o magnitudine de 6,8, în timp ce Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) a estimat-o la 7,1.

Imaginile difuzate de televiziunea de stat chineză CCTV arată clădiri prăbușite, vehicule îngropate sub dărâmături și locuitori disperați fugind din clădiri în timpul cutremurului. Pompierii și echipele de salvare au intervenit rapid pentru a căuta supraviețuitori și a oferi ajutor persoanelor afectate.

Conform autorităților, „zguduiturile au fost resimțite foarte puternic în și în jurul cantonului Dingri, unde multe clădiri s-au prăbușit”. Temperaturile scăzute, care ating valori de până la -18°C pe timpul nopții, complică operațiunile de salvare și adăpostirea supraviețuitorilor. Autoritățile chineze au trimis ajutoare de urgență, inclusiv corturi, pilote și alte echipamente necesare.

În orășelul Lhatse, videoclipuri geolocalizate arată străzi acoperite de dărâmături și resturi împrăștiate în fața restaurantelor și magazinelor.

