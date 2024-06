Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter a avut loc miercuri, 5 iunie 2024, în regiunea insulelor Mentawai, Indonezia.

Seismul a avut loc la ora 05:20, ora locală a României.

Cutremurul a avut loc la adâncimea de zece kilometri, conform Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cu o zi în urmă, sute de oameni care locuiesc în apropierea Muntelui Kanlaon din Filipine au primit ordin de evacuare, după ce vulcanul a erupt, trimiţând spre cer o coloană de cenuşă cu o înălţime de cinci kilometri, provocând anularea a zeci de zboruri.

Institutul de Vulcanologie şi Seismologie din Filipine a informat că Muntele Kanlaon a erupt pentru şase minute, provocând un cutremur puternic. Depunerile de cenuşă şi mirosul sulfuros au afectat satele din jurul său. 43 de cutremure vulcanice au fost înregistrate în doar 24 de ore.

