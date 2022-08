Cushman & Wakefield Echinox: Apetitul pentru investiții imobiliare continuă să fie ridicat

De la începutul anului, volumul tranzacțiilor cu active imobiliare a totalizat peste 600 milioane de euro, din care 315 milioane de euro reprezintă volumul tranzacționat în primul semestru, în timp ce în perioada iulie – august, caracterizată o perioadă cu o activitate mai scăzută, au fost închise tranzacții de circa 300 de milioane de euro.

Cristi Moga, Head of Capital Markets Cushman & Wakefield Echinox: ”Interesul pentru achiziții imobiliare în scop investițional rămâne ridicat în ciuda creșterii accelerate a dobânzilor bancare, investitorii cu acces la capital văzând în plasamentele imobiliare instituționale o bună modalitate de a se proteja de efectele inflației. În acest context, lichiditatea pietei rămâne la un nivel ridicat și cele mai multe tranzacții aflate în curs de negociere continuă fără modificări semnificative. Clădirile de birouri, cea mai tranzactionată categorie de active în ultimii patru ani, își mențin atractivitatea pe fondul revenirii treptate a angajaților la birou, un interes ridicat fiind manifestat însă și pentru parcuri de retail sau magazine de tip big box.”

Clădirile de birouri au fost cele mai tranzacționate active

În prima jumătate a anului, clădirile de birouri au fost cele mai tranzacționate active, cu 65% din volum, acestea fiind urmate de proprietățile de retail (17%) și din domeniul hotelier (6%).

Cea mai mare tranzacție înregistrată în primul semestru a fost achiziția de către grupul austriac S Immo a Expo Business Park, proiect de birouri cu o suprafata inchiriabila de 41.500 metri pătrați dezvoltat de Portland Trust in zona Expoziției. În plus, grupul maghiar Indotek și-a continuat expansiunea pe piața imobiliară româneacă prin achiziția a două clădiri de birouri situate in centrul si in nordul Capitalei.

De altfel, cele mai multe tranzacții înregistrate în 2022 au avut ca obiect active situate in București, Capitala atrăgând 83% din volumul total al investițiilor.

Randamentele s-au stabilizat în prima jumătate a anului 2022

Randamentele prime s-au stabilizat în prima jumătate a anului, doar pe segmentul industrial fiind consemnată o compresie de 25 de puncte de baza. Cu toate acestea, diferențele dintre România și celelate țări din Europa Centrală și de Est, precum Cehia, Polonia sau Ungaria, se mențin ridicate pentru toate categoriile de active (în marja de 100 – 300 puncte de baza), justificând apetitul ridicat pentru investiții în piața locală.

Cristi Moga, Head of Capital Markets Cushman & Wakefield Echinox: ”Având chiriile denominate în euro, contracte de închiriere <triple-net> și coeficienți de indexare la rata inflației din Uniunea Europeană, activele imobiliare cu profil instituțional, care beneficiază de un mix de chiriași cu reputație, vor continua să atragă interesul investitorilor locali și internaționali. Fundamentul acestui interes rămân în permanență chiriașii, fie că vorbim de retaileri, distribuitori, bănci sau companii IT, a căror evoluție a continuat să fie pe un trend general pozitiv în ciuda tuturor dificultăților din ultimele 30 de luni.”