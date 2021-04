AFI Europe a devenit cel mai mare dezvoltator local de clădiri de birouri și centre comerciale certificate în acest sistem

Astfel, AFI Europe a devenit cel mai mare dezvoltator de clădiri de birouri și centre comerciale certificate în cadrul sistemului de evaluare LEED Core & Shell din România, cu aproximativ 170.000 de metri pătrați de spații de birouri, potrivit unei analize efectuate de divizia de certificări verzi din cadrul Colliers România, compania de consultanță imobiliară care a coordonat amplul proces de certificare.

Investițiile imobiliare din România au ajuns la un grad de maturitate crescut, iar în prezent principalii diferențiatori țin de calitate. Dezvoltatorii acordă o atenție sporită mediului înconjurător prin dezvoltarea de proiecte imobiliare sustenabile, eficiente din punct de vedere al consumului de energie și apă, pentru care obțin certificări verzi care atestă niveluri tot mai înalte.

Prima clădire de birouri certificată

Din 2014, anul în care AFI Park 1 a devenit prima clădire de birouri din România certificată în cadrul LEED Core and Shell Rating System, AFI Europe a stabilit mai multe repere importante pe piața imobiliară din România.

Principala diferență față de alte standarde ecologice constă în faptul că amplul proces de monitorizare a activităților începe cu cel puțin un an înainte de a depune documentația pentru certificare. În acea perioadă, AFI Europe a implementat o serie de măsuri tehnice, de educație și campanii CSR, cu beneficii vizibile pe termen lung, precum eficiența sporită a sistemelor de management, calitatea mai bună a condițiilor de mediu interioare și economiile semnificative de costuri.

Eforturile sustenabile ale AFI au continuat de-a lungul anilor în sectorul operațiunilor de mentenanță, iar în 2017 a primit certificarea LEED Gold și pentru AFI Ploiești, în cadrul sistemului de rating LEED EBOM (Clădiri existente: Operațiuni și Mentenanță). Aceasta nu o certificarea pe care proprietarii de centre comerciale o vizează în mod obișnuit, AFI Ploiești fiind unul dintre cele cinci centre comerciale din România certificate conform acestui standard.

Un întreg complex de birouri

În prezent, AFI Europe are întregul complex de birouri AFI Park (AFI Park 1, AFI Park 2, AFI Park 3 și AFI Park 4 & 5), dar și AFI Tech Park 1 și AFI Park Brașov certificate în cadrul sistemului LEED Core & Shell. De asemenea, în 2020 AFI Europe România a finalizat dezvoltarea pentru prima fază a AFI City Bucureștii Noi, primul complex rezidențial al companiei în România. Proiectul a primit certificarea The Green Homes de la RGBC, ca o recunoaștere pentru faptul că este un proiect rezidențial prietenos cu mediul înconjurător, cu multe facilități „verzi”.

„Ceea ce este extraordinar la AFI Brașov este că un proiect mixt, care îmbină funcții foarte diferite (birouri și centru comercial), fiecare dintre ele cu diferite aspecte ce țin de sustenabilitate, a fost proiectat și construit pentru îmbunătățirea performanțelor de sănătate și mediu, iar echipa de proiect a căutat să obțină un nivel foarte ridicat de certificare LEED. Certificarea LEED Gold, prima din România acordată în cadrul sistemului de evaluare LEED Core & Shell pentru un centru comercial, confirmă faptul că AFI Europe ține să asigure un mediu curat și sănătos și este un reper pentru alți dezvoltatori din întreaga țară”, a declarat Oana Stamatin, Director of Green Certifications and Building Surveying la Colliers.

Colliers este compania de consultanță imobiliară din România cu cea mai amplă experiență în segmentul certificărilor, oferind consultanță pentru obținerea standardelor LEED, WELL și BREEAM. Colliers oferă astfel de servicii din 2011, iar până acum a asistat peste 70 de proiecte în vederea obţinerii de certificări verzi, care însumează peste 2,2 milioane de metri pătrați, cu certificări deja obținute sau în curs în România și Europa Centrală și de Est. Echipa este formată din specialiști care dețin diverse acreditări, cum ar fi: LEED AP BD + C, LEED AP ID + C, LEED AP O + M, LEED AP ND, WELL AP, BREEAM Assessor și BREEAM In Use Assessor.

Având în vedere interesul crescut pentru sănătate și siguranță la birou, Colliers inovează și răspunde provocărilor actuale și nevoilor viitoare din piața de birouri cu Office 360°, o abordare completă a biroului, din toate punctele de vedere, realizată printr-un proces unic și extrem de complex, adaptat până la ultimul detaliu pentru a se potrivi nevoilor și planurilor strategice ale companiilor. Echipa lucrează pentru a îmbunătăți reputația și sustenabilitatea unei clădiri prin certificările LEED, BREEAM și WELL.