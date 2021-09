Riscul epidemiologic în spațiile interioare și consumul de resurse înregistrat de clădirile convenționale i-au determinat pe proprietarii de clădiri să grăbească procesul de aderare la noile standarde de siguranță și eficiență. Astfel, implementarea unor noi măsuri și echipamente, precum și certificarea spațiilor au devenit prioritare pentru dominarea clasamentelor pe piață.

Țiriac Tower, cea mai nouă investiție a dezvoltatorului român Țiriac Imobiliare, a fost încă de la început proiectată cu o atenție sporită la nivelul siguranței, eficienței și a tehnologiilor ultra-moderne, pentru bunăstarea chiriașilor săi. Astfel, încă dinainte de inaugurarea oficială, Țiriac Tower a intrat în categoria exclusivistă a clădirilor de birouri cu certificări de renume – LEED Platinum și WELL Health-Safety.

Viitorul aparține celor care gândesc „verde”

Sustenabilitatea este parte importantă din ADN-ul Țiriac Tower. Noua clădire înglobează tehnologii avansate și echipamente eficiente energetic, care i-au adus recent și certificarea LEED de cel mai înalt nivel: Platinum. Aceasta este una dintre cele mai cunoscute sisteme internaționale de clasificare a “clădirilor verzi”, prietenoase cu mediul și performante din punct de vedere tehnologic. Această certificare vine ca rezultat al unor caracteristici ale imobilului, precum soluțiile eficiente de reducere a consumului de apă, accesul la lumină naturală în proporție de 75% pentru zona ocupată, sistemele HVAC de ultimă generație, soluțiile de iluminat LED, dar și infrastructura clădirii, care promovează transportul alternativ, prin stații de alimentare pentru vehicule electrice, parcări pentru biciclete, dușuri și vestiare.

Toate aceste soluții au fost concepute pentru bunăstarea planetei și a chiriașilor Țiriac Tower, contribuind la reducerea amprentei de carbon, cât și a cheltuielilor de întreținere. Potrivit unui raport intern, datorită tehnologiei utilizate, este previzionată o scădere cu 30% a costului anual pentru utilități, comparativ cu o clădire standard de referință.

Biroul redevine un spațiu sigur și primitor

Contextul COVID-19 a schimbat definitiv modul de lucru și organizarea spațiilor de birouri, ridicând problema standardelor de curățenie și protecție atât în rândul chiriașilor, cât și al proprietarilor de clădiri.

Ca răspuns la contextul actual, International WELL Building Institute a introdus un nou standard, WELL Health-Safety Rating, care oferă un instrument eficient de a ghida, valida, recunoaște și amplifica eforturile proprietarilor de clădiri și ale chiriașilor de a respecta cerințele oficiale de siguranță și a le oferi angajaților confortul de a reveni la birou și a se concentra asupra activităților obișnuite, într-un mediu sănătos și sigur. Țiriac Imobiliare a fost primul dezvoltator din România care a obținut certificarea unui portfoliu imobiliar mixt cu WELL Health-Safety, pentru proiectele Clubul Rezidențial Stejarii, Centrul Țiriac și, respectiv, Țiriac Tower.

Mai mult, pe lângă certificările de siguranță și eficiență, Țiriac Tower beneficiază și de o poziție preferențială, în zona Piața Victoriei, care asigură accesul facil la o varietate de atracții socio-culturale din zonă și mijloace de transport. Toate acestea i-au adus clădirii de 12 etaje un grad de ocupare de 75% înaintea dării în folosință, devenind sediu pentru companii majore, din diverse domenii de activitate