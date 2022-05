Țiriac Tower, cea mai nouă clădire de birouri din Capitală, aflată aproape de Piața Victoriei, a fost inaugurată marți, 17 mai, în prezența miliardarului Ion Țiriac care a susținut o scurtă conferință de presă. Clădirea folosește energie electrică din surse regenerabile, în urma unui contract cu Engie România, după cum a explicat CEO-ul Țiriac Holding, Petru Vaduva, pentru Capital.ro.

Ion Țiriac, inaugurare importantă în București

Proiectul, anunțat încă de la finalul lui 2018, acoperă o suprafață totală utilă de 16.364 mp, iar în prezent a ajuns la un grad de închiriere de 90%. Cu toate acestea, oficialii companiei nu au putut anunța numele ultimilor locatari, pentru moment acestea fiind confidențiale.

“Numele ultimelor companii venite este confidențial, pentru că în acest moment avem negocieri de leasing contracts și așteptăm totodată să-și dea și dânșii acordul”, a explicat reprezentanții companiei pentru capital.ro.

Mai mult, Țiriac Tower ar putea genera venituri anuale de până la 3,8 milioane de euro conform estimărilor, iar investiția totală s-a încadrat la 40 de milioane de euro, clădirea dispunând și de o parcare cu peste 250 de locuri aflată pe cinci nivele.

“Este începutul unei ere a diviziei Țiriac Imobiliare, care se va desfășura în următorii ani începând cu Bucureștiul și continuând cu Timișoara, Brașov și alte localități mai mici. De ce imobiliare? Pentru că România este, după 32 de ani, încă în urmă cu dezvoltările imobiliare moderne: un kilowatt oră la energie în minus, sisteme de deplasare în imobil mult mai ușor decât acum 20 de ani, 10 ani, 5 ani. Am fost aici acum doi ani de zile, când am început, am fost aici acum un an și 6 luni, acum un an, am fost aici acum 6 luni și acum 2 luni și am văzut acum că este în altfel”, a transmis Ion Țiriac, vorbind despre noul său turn de birouri.

Mai mult, conform miliardarului, beneficiile obținute de pe urma acestei clădiri vor merge către Fundația Internațională Țiriac, creată acum 10 ani în scopuri caritabile și sportive.

“Văd că-i green peste tot, cum ce spune. Se numește Țiriac Tower, nu este de 50 de etaje. Nu l-am făcut încă pe ăla. Eu țin neapărat să îl fac, oamenii mei spun că nu merită în felul ăla, să îl facem în altă parte în București, însă încă o dată ne mândrim cu acest lucru. Trebuie să adaug că la acest lucru există și marea donație pe care mi-a făcut-o Fundația Internațională Țiriac, undeva între 100 și 150 de milioane pe care aș vrea să-i folosesc în totalitate la Otopeni”, a mai spus Ion Țiriac, vorbind despre planurile sale de viitor, urmând să construiască un hotel în Otopeni.

Țiriac Imobiliare folosește energie verde din panouri fotovoltaice proprii

Investiția totală în clădire s-a ridicat la 40 de milioane de euro, a explicat Petru Vaduva, CEO Țiriac Imobiliare pentru jurnaliști, 3 milioane de euro fiind investiți doar către soluțiile inovatoare și verzi. Totuși, prin aceste investiții, se așteaptă ca întreținerea clădirii să scadă cu 30%. Mai mult, aceasta este alimentată cu energie din surse de energie regenerabile, în urma unui contract semnat cu Engie pentru energie verde.

Răspunzând unei întrebări adresate de Capital.ro, CEO-ul companiei a explicat cum Țiriac Imobiliare folosește energie verde pentru Țiriac Tower, iar la nivel de companie, 50% din nevoile generale sunt susținute de panouri fotovoltaice. Mai mult, investirea în acestea va continua prin fonduri europene.

Petru Văduva a explicat pentru capital.ro că energia verde a clădirii provine din surse regenerabile, în urma unui contract semnat cu Engie România, dar Țiriac Imobiliare nu știe exact ce surse folosește compania energetică pentru acestea.

“Noi cumpărăm verde (nr. energie electrică), dar nu știm de unde este sursa (sursa Engie România pentru aceasta) . Noi, personal, avem un parc fotovoltaic care ne acoperă 50% din toate nevoile noastre și continuăm să instalăm mai mult. Acum aplicăm și noi pentru proiecte pentru fonduri europene. Să punem, de exemplu, panouri fotovoltaice pe Otopeni”, a explicat Petru Văduva pentru capital.ro recunoscând de asemenea că Țiriac Tower a primit deja certificatele ANRE privind folosirea energiei regenerabile pentru acest imobil.

Privind dotările, Țiriac Tower cuprinde parcări pentru biciclete, vestiare cu dușuri, stații de alimentare pentru mașinile electrice sau hibrid, iar parcarea este în întregime subterană, prin amenajarea a cinci etaje sub clădirea de birouri.

Țiriac Imobiliare, divizia de real estate a omului de afaceri Ion Țiriac, a dezvloltat Țiriac Tower prin Global East European Investment. Imobilul, care obținut certificarea Green și va avea funcțiune mixtă, destinația principala fiind de clădire de birouri, fiind format din trei corpuri interconectate, cu 4, 5, 8, respectiv 12 etaje.

Proiectantul general a fost Studio 10M (Veranda Mall, Dacia 1 Office, Teleferic Grand Hotel, Obor Market, Ambasada Germaniei, Cramă Domeniul Coroanei Segarcea etc.), proiectantul de structuri este Popp&Asociații (Orhideea Towers, Unicredit Tower, Librăria Cărturești Carusel, Grand Hotel du Boulevard, renovare Palatul Patriarhiei etc.), în timp ce antreprenor general a fost P.A.B. România (Stadionul Steaua, The OBC Cluj-Napoca, Lotus Mall Oradea, fabrică Porsche Zuffenhausen etc.). Fundația proiectului a fost realizată de Octagon Contracting & Engineering, care a mai realizat și fundația proiectului Ana Tower dezvoltat de George Copos.

Dintre chiriași se numără companii din IT, farma, asigurări, imobiliare și servicii, iar o parte dintre viitorii locatari nu sunt cunoscuți pentru moment. După cum era de așteptat, chiriașul ancoră este Allianz-Țiriac, care ocupă trei etaje din cele 12, la care se adaugă companii precum Novo Nordisk Farma, Forty Management, Cushman & Wakefield Echinox, R Systems și United Media Services.