One United Properties se alătură UN Global Compact, cea mai amplă inițiativă pentru sustenabilitate corporativă din lume

„Prin numărul mare de proiecte imobiliare de amploare pe care le dezvoltăm, One United Properties este o companie responsabilă nu numai față de clienții săi, ci și față de comunitățile locale. Fiind unul dintre cei mai importanți dezvoltatori din România, avem un impact semnificativ în formarea orașelor în care trăiesc milioane de oameni. Sustenabilitatea nu se întâmplă peste noapte; ea a fost întotdeauna la baza viziunii One United Properties. De-a lungul anilor, am excelat în dezvoltarea clădirilor verzi de top din România. Odată cu aderarea la UN Global Compact, suntem pregătiți să ne angajăm și mai ferm în susținerea standardelor de mediu, sociale și de guvernanță corporativă (ESG), în toate aspectele businessului nostru. Vedem un interes din ce în ce mai mare al investitorilor instituționali globali pentru modul în care companiile publice abordează sustenabilitatea și factorii ESG și ne dorim să fim promotori ai acestei mișcări în România. În calitate de companie publică, vedem acest angajament ca pe o promisiune indiscutabilă față de toți partenerii noștri că ne implicăm în îndeplinirea așteptărilor lor, fără a face vreun compromis”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties.

Odată cu aderarea la UN Global Compact, One United Properties s-a angajat să sprijine cele Zece Principii ale acestei inițiative privind drepturile omului, muncă, mediu și combaterea corupției. Totodată, compania va raporta periodic progresele înregistrate și va prezenta acțiunile concrete întreprinse pentru implementarea acestor principii și măsurarea rezultatelor.

Emiterea primului raport

Un prim pas în acest sens îl reprezintă emiterea până la finele acestui an a primul raport de sustenabilitate One United Properties pentru anul 2020. Acesta va oferi tuturor partenerilor companiei o perspectivă asupra modului în care aceasta s-a raportat la factorii ESG – de mediu, sociali și de guvernanță în anul precedent listării la Bursa de Valori București. Începând cu 2022, compania va emite anual rapoarte de sustenabilitate, subliniind impactul asupra mediului și comunităților locale. În paralel, One United Properties va dezvolta în cadrul Consiliului său de Administrație un plan de acțiune pe termen mediu în domeniul ESG și, de asemenea, va căuta o entitate independentă pentru evaluarea ESG și măsurarea acțiunilor sale.

One United Properties este deja o companie dedicată practicilor sustenabile de mai mulți ani. Din 2015, compania este membră a Romanian Green Building Council (RoGBC), o organizație care promovează responsabilitatea față de mediu și eficiența energetică. Toate dezvoltările rezidențiale ale One United Properties sunt certificate „Green Homes” de către RoGBC, ceea ce presupune, printre altele: sortare pentru reciclare pe șantier, reducerea efectului de seră prin acoperișuri deschise și spații terasate, plante perene pentru fiecare balcon în parte, optimizarea consumului de apă prin irigații eficiente, conectate la sisteme inteligente BMS, unități sanitare eficiente cu debit redus, eliminarea poluării luminoase prin instalarea de lămpi cu LED, utilizarea materialelor de construcție durabile precum cărămizile, dar și eficiență energetică, sortarea deșeurilor și compostare. Pe lângă toate acestea, One Peninsula și One Lake District, ambele proiecte în curs de dezvoltare, sunt singurele proiecte rezidențiale din București cu sistem de pompă de căldură geotermală.

Cea mai riguroasă certificare

Toate clădirile de birouri One United Properties au certificare WELL Health and Safety, cea mai riguroasă certificare axată pe bunăstarea angajaților, precum și certificări LEED. One Tower a primit certificare LEED Platinum v4, în timp ce One Cotroceni Park a primit pre-certificare LEED Platinum v4. În plus, One Floreasca City, o dezvoltare mixtă care include o clădire de birouri – One Tower și componenta rezidențială One Mircea Eliade, a fost premiată la nivel internațional la International Property Awards 2019-2020 pentru cea mai bună dezvoltare rezidențială durabilă din lume.

Pe lângă dezvoltarea clădirilor verzi și durabile, One United Properties rămâne dedicată protejării și regenerării patrimoniului cultural al Capitalei. În acest context, în septembrie 2021 compania a anunțat achiziția unui imobil istoric situat pe strada Georges Clemenceau nr.2, Sector 1, București, în apropierea Ateneului Român. One Athénée va reprezenta primul proiect al One United Properties de renovare a unui monument cultural. Compania dezvoltă în prezent și cel mai mare proiect de regenerare urbană din București, One Cotroceni Park, care rescrie peisajul urban al cartierului Cotroceni și aduce valoare zonei și comunității respective.