One Tower este prima clădire de birouri din România care obține certificarea LEED Platinum Building Design and Construction

One United Properties, unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, anunță că imobilul de birouri One Tower a primit din partea US Green Building Council certificarea LEED v4 Building Design and Construction, la nivel Platinum, nivelul superior prevăzut de această certificare.