Rezultatele unui sondaj recent realizat de Novakid au arătat că 93% dintre părinții români consideră limba engleză esențială sau foarte importantă pentru succesul viitor al copiilor și fundamentală pentru oportunitățile de viață. Mai multe informații despre studiul amintit, beneficiile învățării acestei limbi de la vârste fragede și despre instrumentele moderne la care părinții pot apela sunt prezentate mai jos.

Jocurile interactive, o modalitate de explorare

Când vine vorba despre completarea orelor din cadrul unităților educaționale, cursurile extrașcolare sunt opțiuni inspirate. Întrebați care este principala sursă cu ajutorul căreia cei mici învață limba engleză, 39% dintre românii participanți la chestionar au menționat programele externe plătite (online/offline). Desigur, identificarea unor alternative care să ofere resurse de calitate joacă un rol important.

La Novakid, orele se desfășoară online, iar cadrele didactice predau exclusiv în limba engleză, folosind metoda de răspuns fizic total (TPR). Astfel, prin mimică și gesturi, chiar și cei mai mici cursanți reușesc să interiorizeze concepte noi. În plus, cei între 6-10 ani pot aprofunda cunoștințele cu ajutorul jocurilor puse la dispoziție de platformă, care tratează diferite subiecte, printre care formele, numerele sau culorile. Iar cu prilejul Black Friday, părinții și copiii pot cunoaște universul Novakid la un preț mai avantajos, fiind disponibilă o reducere de 25% (prin utilizarea codului BLACK25). Ea se aplică abonamentelor de 6-12 luni, cu minimum 2 lecții pe săptămână, cu plata lunară. Mai mult decât atât, până la finalul lunii noiembrie, pe conturile oficiale de social media ale companiei se vor derula diverse jocuri distractive, care vor aduce premii sub forma unor bonusuri speciale!

Viitorul profesional, o preocupare pentru părinți

Procesul de alegere a lecțiilor de engleză nu este însă unul simplu, părinții luând în considerare mai multe surse înainte de a efectua achiziția. 69% dintre respondenții români preferă să caute recomandări de la profesori, psihologi pentru copii și specialiști în educație în care au încredere, 49% cer păreri de la alți părinți, iar 39% citesc testimoniale de pe TrustPilot și alte platforme. În ceea ce privește recenziile primite, Novakid se bucură de apreciere, deținând un scor de 5 stele pe Google Reviews și de 4,7 pe TrustPilot în România.

Printre motivele care îi impulsionează pe părinți să opteze pentru cursuri de engleză se numără: oferirea unui avantaj pe piața muncii în viitor (51%), îmbunătățirea dezvoltării mentale generale (39%), dar și simplificarea călătoriilor și a comunicării cu oameni din alte țări (37%). Înțelegând aceste așteptări, Novakid pune la dispoziție atât lecții 1-1, cât și de grup. În cadrul celor individuale, profesorii își adaptează stilul de predare conform nevoilor elevului, valorificând pasiunile și interesele acestuia. În timpul sesiunilor cu 4-6 cursanți, desfășurate în cadrul World Kids Academy, participanții au ocazia de a vorbi cu alți micuți din peste 50 de țări, dezvoltându-și empatia, dar și capacitatea de a coopera și socializa.

Instrumentele de învățare online, tot mai populare

Ce se întâmplă în momentele în care cei mici au nevoie de mai mult sprijin în asimilarea cunoștințelor de limba engleză? 56% dintre respondenții români menționează că juniorii lor preferă cărțile, desenele animate, videoclipurile pe YouTube sau resursele gratuite de pe internet atunci când au nevoie de ajutor, 46% folosesc aplicațiile gratuite de învățare a limbii engleze, 43% optează pentru orele de la școală/grădiniță ca metodă principală, iar 30% apelează la suport din partea rudelor (părinți, bunici etc.).

Este bine de știut că platforma Novakid integrează toate elementele necesare copiilor pentru asimilarea facilă a englezei: de la program flexibil, adaptat orarului, până la îmbinarea învățării cu distracția. Cei care vor să le ofere micuților șansa de a exersa într-un mediu imersiv de studiu, pot testa gratuit platforma, având posibilitatea de a primi un plan de învățare.

Despre Novakid

Novakid este o școală online de engleză, recunoscută la nivel internațional. În iunie 2025 a primit premiul EdTech X People’s Recognition Award 2025. De asemenea, a fost nominalizată ca finalistă la categoria „Growth” în cadrul EdTech X Awards 2024. De la lansarea sa din 2017 și până în prezent, 1.000.000 de cursanți au parcurs cel puțin o lecție în cadrul platformei Novakid.

Predarea se face cu ajutorul unor metode moderne, precum TPR (metoda răspuns fizic total), ce presupune folosirea expresiilor faciale și gesturilor. Metoda unică Novakid de evaluare a progresului (peste 1.500 de parametri, testare A/B și alte componente ale unei abordări bazate pe analiza datelor) permite profesorilor să adapteze programul în funcție de nevoile și interesele individuale ale copiilor.