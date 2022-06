Echimoza, sau așa cum îi spune toată lumea – vânătăia – este o pată roșie-violacee, cu margini delimitate, de întindere variabilă, apărută pe piele prin acumularea sângelui.

Deși vânătăile superficiale nu sunt, de obicei, un semn al vreunei probleme majore, acestea pot fi greu de tratat și uneori e nevoie de două trei săptămâni pentru a se vindeca. Dacă vreți să grăbiți procesul de vindecarea vânătăii, există câteva trucuri rapide care merită încercate, potrivit site-ului Wellandgood.

Vânătaia este colorarea pielii ca urmare a unui incident fizic, a unei răni sau a unui traumatism. Este, de fapt, leziunea traumatică a țesuturilor moi, ca urmare a spargerii vaselor de sânge adiacente. Echimoza este demarcată prin umflare, roșeață/învinețire și durere în regiunea traumatizată.

Cum apar vânătăile

„O vânătaie apare atunci când sângele se acumulează sub piele”, spune medicul dermatolog Debra Jailman. De aceea, pentru a trata o vânătaie, căutăm ingrediente care să ajute la împrăștierea sângelui acumulat sub piele. Dr. Jailman spune că cele mai bune opțiuni pentru vindecarea echimozelor sunt arnica și vitamina C.

Arnica stimulează circulația pentru a declanșa procesul de vindecare

Arnica este un antiinflamator natural care a fost folosit cu succes multă vreme pentru abilitățile de vindecare a vânătăilor și a fost adoptată de comunitatea dermatologică pentru a ajuta la gestionarea vânătăilor.

Când este aplicată local, arnica stimulează circulația pentru a declanșa procesul de vindecare a corpului, ajutând la estomparea vânătăii mai rapid. „În ceea ce privește vitamina C, aceasta stabilizează colagenul din piele și astfel ajută la estomparea vânătăilor”, spune dr. Jailman.

Ce conține arnica

Arnica conține un ingredient care stimulează producția de substanțe responsabile de reducerea inflamației. Arnica conține multe ingrediente valoroase. Florile sale conțin uleiuri esențiale, flavonoide, fitosteroli, carotenoizi, saponină și multe altele.

Rizomii conțin taninuri, rășini și uleiuri esențiale. Preparatele de arnică sunt de obicei utilizate extern ca tratament pentru: leziuni, vânătăi, ulcere varicoase ale piciorului, umflături, dar și pentru arsuri de gradul 1 și 2.

Arnica accelerează vindecarea. Este, de asemenea, utilizată în inflamația gurii și a gingiilor. De asemenea, are un efect antipiretic și creste rezistența organismului la infecții.

Arnica vindecă și degerăturile și arsurile

Preparatele cu arnică sunt perfecte pentru leziuni mai puțin profunde ca urmare a frigului sau căldurii. Arnica are proprietăți bacteriostatice și bactericide, ca urmare ajută la regenerarea țesuturilor afectate. Arnica poate fi utilizată sub formă de unguente, geluri, dar și infuzii sau comprese.

Suplimentele cu arnică sunt disponibile sub formă de capsule și pastile, care conțin cantitati foarte mici de extract de arnică. Cu toate acestea, este important sa fie consultat un medic înainte de utilizarea oricarui tip de supliment oral, pentru a nu se depăși doza recomandată.