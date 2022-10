„Sistemul imunitar este o colecție de celule, țesuturi și organe care lucrează toate, împreună, pentru a proteja organismul de viruși și bacterii”, spune dieteticianul Caroline Passerrello de la Universitatea din Pittsburgh, potrivit LiveScience.

O linie de apărare este țesutul mucoasei și mucusul, o alta este pielea

„Există mai multe linii de apărare care lucrează împreună pentru a ajuta corpul să funcționeze așa cum trebuie. Unele luptă pentru a menține substanțele în afara corpului, iar unele lucrează pentru a îndepărta virușii și bacteriile care au invadat organismul. O linie de apărare este țesutul mucoasei și mucusul – aceasta este o substanță lipicioasă care funcționează pentru a împiedica microbii să ne invadeze corpul, prin nas. Pielea, cel mai mare organ al nostru, este o altă linie de apărare a sistemului imunitar”, explică ea.

Altfel spus, cu cât sistemul imunitar al unei persoane este mai puternic, cu atât șansele de a se îmbolnăvi sunt mai mici. Iată cum putem avea, în mod natural, un sistem imunitar puternic. Activitatea fizică constantă și o dietă echilibrată și nutritivă sunt cele mai bune modalități de a susține în mod natural sistemul imunitar, spune Passerrello.

Antioxidanții, cruciali pentru sistemul imunitar

Nutrienții sunt esențiali pentru funcția imunitară și ajută la stimularea formării globulelor albe și a anticorpilor, care luptă împotriva bolilor. „Antioxidanții sunt componente ale alimentelor care ne ajută să ne protejăm la nivel celular. Ne protejează celulele prin neutralizarea substanțelor potențial dăunătoare care își fac loc în organism. „Majoritatea legumelor și leguminoaselor sunt surse bune de antioxidanți”, explică ea.

Alimentele fermentate fac minuni

Potrivit lui Passerrello, inflamația este un semn că organismul folosește sistemul imunitar pentru a încerca să restabilească echilibrul. „Corpul are nevoie de bacterii utile pentru a echilibra bacteriile din intestin și a ține inflamația la distanță”, spune ea. Consumul unor alimente probiotice, prietenoase cu intestinul, cum ar fi iaurtul, chefirul, murăturile, este o modalitate bună de a susține sistemul imunitar.

Asigurați-vă că obțineți vitamina C din alimente

Vitamina C este o componentă-cheie a celulelor albe din sânge și joacă un rol important în sistemul imunitar, ajutând la combaterea infecțiilor. Ardeiul gras conține mai multă vitamina C decât citricele, așa că puteți mânca pe săturate pentru a obține cantitatea de vitamina C necesară.

Nu ignorați importanța zincului

„Deficitul de zinc poate afecta atât imunitatea înnăscută, cât și cea adaptativă, datorită rolului său în diferite celule din sistemul imunitar”, spune Passerrello. ”De exemplu, limfocitele sunt un tip de celulă care joacă un rol important în imunitate. Activitatea limfocitelor depinde de nivelurile adecvate de zinc. Carnea de vită, cerealele, semințele și leguminoasele sunt surse bune de zinc”, explică ea.

Faceți exerciții fizice în mod regulat

S-a dovedit că exercițiile fizice regulate ajută la reducerea stresului, îmbunătățesc reglarea sistemului imunitar și „întârzie apariția disfuncțiilor legate de vârstă”, potrivit unui studiu publicat în Journal of Sport and Health Science.

Reduceți pe cât se poate stresul

„Gestionarea nivelului de stres va sprijini foarte mult un sistem imunitar sănătos”, spune Passerrello. Există o relație bidirecțională între imunitate și sănătatea mintală, a descoperit un studiu recent.

Un somn de bună calitate este la fel de important

Somnul și imunitatea au o relație bidirecțională. Răspunsul imunitar la o infecție virală poate afecta somnul. Între timp, un somn de bună calitate poate întări sistemul imunitar.