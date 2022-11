Există însă unele oferte la mare căutare, iar printre sintagmele pentru care pariorii au o afinitate ridicată se numără și bonus pariuri fără depunere. Ce presupune un astfel de bonus? Ei bine, după cum îi spune și numele, acesta nu aduce după sine obligativitatea alimentării contului cu bani din buzunarul pariorului.

De ce preferă pariorii această promoție? Răspunsul este simplu: pentru că nu există un risc real de a pierde proprii bani. Practic, aceștia ”riscă” doar banii casei de pariuri, cu care pot realiza un profit ușor. Totuși, la fel ca orice promoție, aceasta vine cu unele condiții de îndeplinit, denumite condiții de rulaj.

Este evident faptul ca bonusurile la case de pariuri nu pot fi retrase direct în cont de către pariori, altfel totul ar fi prea ușor. Aceste bonusuri fără depunere trebuie să îndeplinească acele condiții de rulaj, înainte ca suma oferită să se transforme în bani reali. În funcție de operatorul în cauză, rulajul poate fi unul facil – 2-3 pariuri pe o cotă decentă, sau unul extrem de dificil. Există anumite cazuri în care pariorii trebuie să mizeze de 10-15 ori aceeași sumă, pe cote destul de mari.

Condițiile de rulaj variază din diferite cauze: fie datorită sumei acordate – de obicei cu cât suma este mai mare, cu atât rulajul este mai dificil – fie datorită notorietății pe care casa de pariuri în cauză o deține.

Bonusurile fără depunere pot lua mai multe forme. Acestea se regăsesc în primul rând sub formă de bani cash. Casa de pariuri creditează practic jucătorul cu o sumă de bani, pe care o poate paria. De asemenea, există bonusuri fără depunere sub forma rotirilor gratuite la sloturi online. Mai există și un bonus fără depunere sub formă de cashback, întâlnit destul de rar. În acest caz, operatorul online îi restituie pariorului o sumă de bani pe care acesta a pierdut-o.

Spre deosebire de bonusurile ce implică finalizarea unui depozit cu bani reali, acest tip de bonus este unul ce merită mereu acceptat. Practic, jucătorii nu pierd absolut nimic, ba mai mult, se pot alege cu o sumă frumoasă de bani în conturi.

În același timp, bonusurile fără depunere pot reprezenta o oportunitate perfectă pentru clienți de a testa platformele de pariuri, fără a risca fonduri personale. Totuși, aceste tipuri de bonusuri sunt mult mai rare decât restul promoțiilor.

Observăm așadar de ce bonusurile la pariuri fără depunere sunt la mare căutare și de ce reprezintă un criteriu important atunci când iubitorii de pariuri sportive caută casa de pariuri potrivită.

La urma urmei acest tip de bonus reprezintă doar o metodă de divertisment și evident că este nevoie de foarte multă atenție la termenii și condițiile de îndeplinit, pentru a putea realiza profit.