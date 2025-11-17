crescut și, implicit, la o naștere prematură. Odată cu înaintarea în vârstă, pot apărea diferite probleme de sănătate care să favorizeze apariția unor complicații în timpul sarcinii și care să implice o monitorizare multidisciplinară a gravidei, astfel încât viața sa și a fătului să nu fie puse în pericol. În plus, un impact major asupra evoluției unei sarcini îl au și factorii de mediu, stilul de viață necorespunzător, fumatul, stresul și alimentația dezechilibrată.

Există și cazuri în care o naștere înainte de termen are loc în urma deciziei medicale, tocmai pentru a proteja viața mamei și a fătului. Un exemplu în acest sens este sarcina cu preeclampsie severă sau restricție de creștere intrauterină. Din fericire, progresele medicinei și abordarea multidisciplinară în neonatologie oferă astăzi șanse ridicate de supraviețuire pentru bebelușii născuți prea devreme.

În primele zile de viață, fiecare oră contează. În secțiile de terapie intensivă neonatală, micuții prematuri sunt supravegheați atent de medici neonatologi și asistenți specializați, care adaptează tratamentele în funcție de vârstă, greutate și particularitățile fiecărui nou-născut. Ventilația asistată, alimentația parenterală și controlul infecțiilor sunt elemente cheie pentru o dezvoltare armonioasă și pentru prevenirea complicațiilor. Sprijinul familiei este, de asemenea, esențial. Contactul apropiat dintre părinți și copil ajută la reglarea temperaturii, scade stresul și îmbunătățește evoluția prematurilor.

Consulturile ginecologice periodice, monitorizarea atentă a sarcinii și investigațiile recomandate de medic pot identifica din timp eventualele probleme, astfel încât să se poată interveni imediat astfel încât atât mama cât și bebelușul să nu fie puși în pericol. De asemenea, adoptarea unui stil de viață sănătos, renunțarea la fumat, o alimentație echilibrată și controlul bolilor cronice joacă un rol important în evoluția unei sarcini normale.

