Expertul Anders Miller, managerul și proprietarul renumitei Companii de Pește Pike Place din Seattle, arată cum ar trebui să ne dăm seama dacă somonul, unul dintre cele mai vândute tipuri de pește din SUA, este, sau nu vechi și dacă este sălbatic sau de crescătorie, transmite AllRecipes.

El spune că unele crescătorii își tratează bine peștii, dar, în general, majoritatea celor care fac asta încearcă să-l vândă drept sălbatic, deși nu este așa. Iată cinci moduri care arată că somonul cumpărat este sălbatic.

Cum recunoaștem un somon de crescătorie

Somonul de crescătorie este de un roz mai deschis, în timp ce somonul sălbatic are o nuanță portocaliu-roșiatică mai profundă. Peștii de crescătorie au mai multă grăsime (acele linii albe ondulate), deoarece nu luptă împotriva curenților din amonte, ca și cei sălbatici.

În general, spune Miller, de fiecare dată când vedeți un file de somon care arată prea uniform și are o culoare perfectă, cel mai probabil este unul de crescătorie. ”În plus, somonul sălbatic are o coadă frumoasă, în formă de evantai”, spune Miller.

Peștii de crescătorie tind să aibă cozi mai mici și zdrențuite. În același timp, un somon care nu e proaspăt poate provoca intoxicații alimentare, care duc la simptome neplăcute precum greață, dureri abdominale, diaree, febră, oboseală. Pentru a evita aceste probleme care vă pun sănătatea în pericol, este important să depozitați corespunzător somonul și mai ales să știți dacă peștele mai este bun de consumat.

Cum știm dacă somonul mai este bun pentru a nu ne pune sănătatea în pericol

Cu excepția cazului în care intenționați să consumați peștele în una-două zile, ar trebui să congelați întotdeauna somonul pentru ca peștele să-și păstreze aroma, textura și valoarea nutritivă. Din păcate, atunci când somonul este ținut la frigider, și nu este congelat, poate să se altereze în decurs de una sau două zile. Conform USDA, când somonul este congelat, poate dura până la opt luni.

Miros de amoniac și textură moale

Dacă au trecut mai mult de 24 de ore de la cumpărare, există câteva semne care indică faptul că somonul nu mai este proaspăt. Un file de somon alterat poate avea un miros înțepător, de amoniac, o textură foarte moale și chiar o nuanță decolorată pe carne.

Odată gătit, somonul rezistă până la patru zile, dacă este ținut în frigider, într-un recipient rezistent la umiditate. După patru zile, căutați semne de alterare precum mirosul de acru și textura moale. Țineți cont că un somon proaspăt are culoarea roz sau oranj, are o textură fermă și este marcat cu linii albe, distincte.

Beneficiile somonului

O cantitate de 100 -150 gr de somon poate oferi organismului peste 90% din necesarul zilnic de vitamina D. Cercetări de dată recentă sugerează că acizii grași Omega-3, precum cei din peștele gras, așa cum este somonul, pot avea un rol major în lupta împotriva aterosclerozei.

Potrivit unor noi cercetări, acizii Omega-3 din somon ar putea fi cheia unui risc mai mic de a avea probleme cardiace.