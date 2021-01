Încă nu înțeleg pe deplin de ce presa a avut întâietate la vaccinat, alături de persoanele de peste 65 de ani și personalul esențial. Se pare că și noi suntem esențiali, mai ales că eu am șansa să vă spun cum a decurs vaccinarea și de ce ar fi bine să îmi urmați exemplul. Așa că da, statul a renunțat la câteva doze de vaccin pentru ca românii să înțeleagă mai bine ce înseamnă vaccinarea și din alte surse decât cele oficiale sau medicale.

De ce m-am vaccinat

În primul rând, nu există om care să își cumpere un animal de companie, pui, și să nu îl vaccineze, fie el câine sau pisică. Știi sigur că fără vaccinurile acelea are toate șanșele să moară așa că îți faci o programare și te duci, conștiincios, să îi dai medicamentele de care are nevoie pentru a te bucura de el. Dacă ai privi lucrurile la fel și atunci când vine vorba și de vaccinarea anti-COVID-19 toți am putea duce o viață mai bună într-un viitor care nu sună prea bine în prezent.

Am fost infectat cu coronavirus și totuși mi-am făcut vaccinul

În primul rând ar trebui să precizez că am avut deja virusul păcătos în urmă cu două luni, și timp de aproape o lună am rămas fără miros și energia mea vitală era de cea mai slabă speță. Ceea ce nu vă spune nimeni după ce treceți propriu-zis de virus este că multe săptămâni după vă simțiți mereu obosiți, fără chef de viață și fără strop de energie. Pentru mine asta a fost teribil. Voiam să fac lucruri și nu puteam, eram prea obosit și fără chef. Ca să nu mai spun ce bucurie am avut atunci când a început să îmi revină mirosul. Ce savoare avea mâncarea și ce bine mirosea motanul meu proaspăt spălat! Încă tânjesc după mirosuri plăcute de parfum și arome îmbietoare la tot pasul, după mini trauma trăită cu un nas care nu mai voia să își facă treaba.

Nu, vaccinul nu te va împiedica să iei virusul, însă efectele sale vor fi mai reduse și șansele să infectezi alte persoane scad simțitor. Încă trebuie să port masca și să respect măsurile, însă știu că am făcut ce trebuia, atât pentru mine, cât și pentru cei din jur.

Cum m-am vaccinat anti-COVID-19

După ce am primit confirmarea programării la vaccin am așteptat, gândindu-mă cum o să fie. Cu puțină teamă, recunosc, și un taxi care m-a dus la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Matei Balș din Capitală, am ajuns cu 10 minute mai devreme decât era programat, respectând indicațiile autorităților. Acolo, am găsit o puzderie de oameni și m-am așezat la o coadă până am întrebat dacă aici sunt cei cu programare.

Atunci, spre surprinderea mea, toți mi-au făcut loc să merg în față, restul stând la coadă doar doar nu vine cineva la programare și prind un loc în față la vaccinare. Se pare că aceștia sunt o parte din cei 5.000 de români care se vaccinează zilnic în țară doar prin așteptare, lucru care a provocat un scandal la nivel înalt și a dus la o decalare a programărilor la nivel național.

După ce am ajuns în față, am fost primit în camera de triaj unde mi s-a luat temperatura și am fost rugat să completez un mic chestionar pentru a vedea dacă sunt apt pentru vaccin. M-au întrebat dacă am avut simptome de răceală în ultima perioadă și dacă am anumite afecțiuni de care medicii ar trebuie să știe și am primit o mică foaie cu care am fost rugat să merg mai departe spre centrul de vaccinare din incinta spitalului.

Vaccinat propriu-zis

M-am rătăcit puțin pe străduțele din interiorul instituției medicale, am văzut puțin cum arată de fapt multe dintre clădirile în paragină ale spitalelor românești, ca apoi să ajung, în sfârșit, la vaccin.

Acolo am fost preluat de un doctor care m-a rugat să îmi iau o pereche de botoși de unică folosință în picioare și să îi dau buletinul pentru o copie după actul de identitate. Apoi, am completat o cerere prin care îmi dau acordul pentru vaccin și încă un chestionar cu privire la istoricul meu medical.

Apoi a urmat o așteptare de vreo 10-15 minute deoarece eram cinci persoane care așteptau vaccinul și vaccinarea se făcea în grupuri de câte 6. Într-un final a venit și al șaselea, m-am dezbrăcat de hainele groase și m-am așezat pe scaun. Asistenta a râs de tatuajul meu de pe umăr și l-a folosit fix ca punct de repeer pentru injecție, reușind să găsească un spațiu gol de piele în el. Înțepătura nu a durut pe moment, am primit un plasture peste și am fost rugat să mai stau încă un sfert de oră pe un scaun pentru a preîntâmpina apariția unor efecte secundare. Cum totul a decurs ok, am primit adeverința de vaccinare și am plecat acasă în așteptarea rapelului, când va veni.

Ce reacții adverse am avut după

După cum mă așteptam, și spun asta la aproape o săptămâna de când m-am vaccinat, sunt sănătos, viguros și cu zâmbetul pe buze. Am avut doar două reacții adverse pe care le-am simțit și niciuna dintre ele nu m-a afectat pe termen lung, de altfel fiind și cele mai des întâlnite la nivel mondial. În primul rând am resimțit câteva ore o mică durere în locul în care mi-a fost făcut vaccinul, lucru normal pentru orice injecție. În al doilea rând, am resimțit oboseală și o mică insomnie timp de două trei zile. Nu știu dacă a fost doar de la vaccin, însă mi-a adus aminte de oboseala resimțită după ce m-am vindecat de COVID-19. Se pare că aceasta este o reacție normală a sistemului imunitar în momentul în care învață să se apere împotriva virusului. Acum totul a revenit la normal și mă simt excelent.

Ba mai mult, recunosc, a doua zi după vaccin am și consumat puțin alcool, vreo două beri mici și lucrurile par totuși să fie în regulă. Nu îmi urmați exemplul, vă rog, dar așa, ca să știți. Drept urmare, toată discuția cu vaccin și anti-vaccin pentru mine nu are sens, mai ales că vaccinarea nu este obligatorie în prezent și numărul celor care vor să se vaccineze, acum sau mai târziu, este mult mai mare decât al celor care refuză din start această idee.

Vaccinul este nou, dar tehnologia ARN nu

Oamenii care vor finalul pandemiei, dar nu sunt dispuși să își asume un risc miniscul pentru a pune umărul la finalul COVID-19, ar trebui să se gândească de două ori. Am înțeles ce înseamnă de fapt coronavirus, atât fizic, pe propria-mi piele, cât și la nivelul familiei și apropiaților. Efectele sale nu sunt doar fizice, că faci febră sau nu poți să respiri, ci și psihice. Te temi că le dai și altora boala, te temi că îi infectezi pe cei la care ții și te temi că problemele tale cauzate de pandemie, fie ele economice sau sociale, nu se vor termina niciodată.

Da, tehnologia ARN este relativ nouă, însă puțini știu că ea este cercetată de zeci de ani, iar primele astfel de încercări au avut loc încă de la începutul anilor 1990. Cam atunci mă nășteam eu și uite că am ajuns la 30 de ani să îl folosesc.

Se pare că virusul SARS-CoV2 prezintă la suprafața sa proteine pe care le folosește pentru a intra în celulele umane. Aceste așa-numite proteine spike sunt ținta vaccinului anti-COVID-19. Vaccinurile bazate pe tehnica ARN mesager se folosesc de instrucțiunile genetice ale virusului pentru producerea proteinei spike. ARN mesager este un material generic pe care celulele noastre îl citesc pentru a crea proteine. Molecula numită generic ARNm este foarte sensibilă și ar fi distrusă de enzimele noastre naturale dacă ar fi injectată direct în organism, așa că este practic acoperită într-o moleculă de grăsime, formată din nanoparticule lipidice. Când primești vaccinul, celulele tale citesc repede instrucțiunile moleculei ARNm și produc temporar proteine spike în organism.

Cum funcționează de fapt după ce te-ai vaccinat

Astfel, sistemul tău imunitar va recunoaște aceste proteine ca fiind intruși și va produce anticorpi, activând celulele T(globulele albe din sânge) pentru a ataca și distruge virusul. În cazul în care mă reinfectez cu COVID-19, corpul meu va ști ce am de făcut.

Eu vă spun că vaccinarea merită încercată și o să revin cu o nouă experiență la rapel, după ce m-am vaccinat a doua oară. Să vedem atunci.